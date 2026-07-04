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Brasil vs. Noruega EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido de Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 vía América TV, DSports y DGO.
Momento de un partidazo que protagonizarán Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 5 de julio a partir de las 15.00 hora peruana (17.00 horas de Brasilia) con la transmisión de América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?
Brasil y Noruega protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La Canarinha llega como favorita tras superar con autoridad los dieciseisavos, respaldada por un plantel repleto de figuras y una propuesta ofensiva que combina experiencia y velocidad. Con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, el conjunto brasileño buscará imponer su jerarquía desde el inicio para acercarse a los cuartos de final.
Noruega, por su parte, se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. El combinado escandinavo alcanzó esta instancia gracias a un fútbol ordenado, intenso y muy efectivo en ataque, con Erling Haaland como su principal referente. La solidez defensiva y la capacidad para salir rápido al contragolpe han sido las principales virtudes de un equipo que llega sin presión y con la confianza de haber demostrado que puede competir frente a cualquier rival.
En la previa, Brasil parte con ventaja por la calidad y profundidad de su plantel, aunque Noruega cuenta con argumentos para complicar el partido. Se espera un encuentro de alta intensidad, con la posesión para los sudamericanos y un planteamiento más directo por parte de los europeos. Todo apunta a un compromiso equilibrado, donde la eficacia en las áreas marcará la diferencia para definir al clasificado a los cuartos de final.
Brasil y Noruega vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/Caze TV
¿Cuándo juega Brasil vs Noruega?
El partido entre Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio del 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. Ambos elencos han mostrado buen poderío ofensivo, por lo que se espera un choque atractivo de principio a fin.
¿A qué hora juega Brasil vs Noruega?
Este compromiso entre brasileños y noruegos inicia a partir de las 15.00 hora peruana (17.00 horas de Brasilia). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 16.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.00 horas
- España: 22.00 horas
¿Dónde ver Brasil vs Noruega EN VIVO?
La transmisión del partido entre Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, también estará disponible en DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Brasil vs Noruega
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DirecTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Brasil y Noruega serán protagonistas de un partidazo por el Mundial 2026.
Posibles alineaciones de Brasil vs Noruega
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Rayan, Matheus Cunha y Vinicius.
Noruega: Örjan Nyland, Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem, David Moller Wolfe, Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge, Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.
Brasil vs Noruega: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Brasil se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Noruega en esta llave de octavos de final del Mundial 2026. Dicho ello, estas son las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BRASIL
|EMPATE
|NORUEGA
|Betsson
|1.88
|3.75
|4.40
|Betano
|1.90
|3.65
|4.45
|Bet365
|1.83
|3.60
|4.50
|1XBet
|1.88
|3.82
|4.54
|Doradobet
|1.91
|3.55
|4.45
Historial Brasil vs Noruega: últimos partidos y estadísticas
- Noruega 1-1 Brasil (Amistoso 2006)
- Brasil 1-2 Noruega (Mundial 1998)
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