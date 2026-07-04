¿A qué hora juega Brasil vs Noruega y dónde ver el duelo entre Vinícius y Haaland por el Mundial 2026?

Uno de los duelos más esperados del Mundial 2026 tendrá lugar este domingo 5 de julio. Noruega vs. Brasil se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos, donde los aficionados podrán disfrutar del enfrentamiento entre Vinícius Jr. y Erling Haaland. Este cruce es muy recordado en el último tiempo por sus respectivos protagonismos en los partidos entre Real Madrid y Manchester City.

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¿A qué hora juega Brasil contra Noruega con Vinícius y Haaland por Mundial 2026?

Para seguir el partido entre brasileños y noruegos, podrás hacerlo desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas la definición de los octavos de final, Líbero te brinda los horarios en otros países.

Perú, Colombia, Ecuador : 3:00 p. m.

: 3:00 p. m. México : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Chile, Bolivia, Venezuela : 4:00 p. m.

: 4:00 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay : 5:00 p. m.

: 5:00 p. m. España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Brasil contra Noruega por Mundial 2026?

En Perú, los canales para que no te pierdas el duelo entre los jugadores del Real Madrid y Manchester City son DirecTV y América Televisión. También hay otras opciones, como DGO, América TVGO y Paramount+.

Argentina : TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+ Bolivia : Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil : SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play Chile : Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia : Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador : DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Paraguay : GEN, Tigo Sports, Unicanal

: GEN, Tigo Sports, Unicanal Uruguay : DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Con quién se enfrenta el ganador de Brasil vs Noruega?

Cabe mencionar que el ganador de esta llave tendrá que enfrentarse al vencedor del partido entre Inglaterra y México, que se llevará a cabo el domingo 5 de julio.