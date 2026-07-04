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¿A qué hora juega Brasil vs Noruega y dónde ver el duelo entre Vinícius y Haaland por el Mundial 2026?

Partidazo por el Mundial 2026, un encuentro que promete muchas emociones, ya que una de estas dos naciones logrará pasar a cuartos de final.

Antonio Vidal
Brasil y Noruega protagonizaran un encuentro por los dieciseisavos de final. Foto: composición Líbero/FIFA
Brasil y Noruega protagonizaran un encuentro por los dieciseisavos de final. Foto: composición Líbero/FIFA
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Uno de los duelos más esperados del Mundial 2026 tendrá lugar este domingo 5 de julio. Noruega vs. Brasil se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos, donde los aficionados podrán disfrutar del enfrentamiento entre Vinícius Jr. y Erling Haaland. Este cruce es muy recordado en el último tiempo por sus respectivos protagonismos en los partidos entre Real Madrid y Manchester City.

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¿A qué hora juega Brasil contra Noruega con Vinícius y Haaland por Mundial 2026?

Para seguir el partido entre brasileños y noruegos, podrás hacerlo desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas la definición de los octavos de final, Líbero te brinda los horarios en otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.
  • México: 2:00 p. m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 4:00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Brasil contra Noruega por Mundial 2026?

En Perú, los canales para que no te pierdas el duelo entre los jugadores del Real Madrid y Manchester City son DirecTV y América Televisión. También hay otras opciones, como DGO, América TVGO y Paramount+.

  • Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Tigo Sports, Unicanal
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Con quién se enfrenta el ganador de Brasil vs Noruega?

Cabe mencionar que el ganador de esta llave tendrá que enfrentarse al vencedor del partido entre Inglaterra y México, que se llevará a cabo el domingo 5 de julio.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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