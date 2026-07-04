México vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Las selecciones de México e Inglaterra protagonizarán un importante encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México. Este duelo se llevará a cabo el domingo 5 de julio a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), con transmisión de DSports, DGO y Paramount+.

México llega a este partido como dueño del recinto mundialista. Sin embargo, Inglaterra parte como favorita debido a los grandes jugadores de élite que tiene en su plantel, que pueden darle ventaja a la escuadra dirigida por Thomas Tuchel, quien confía plenamente en superar las adversidades.

Por otro lado, la selección mexicana no solo tendrá a su favor a los hinchas locales, sino que sus estadísticas la ayudan como uno de los mejores equipos, ya que en cuatro partidos disputados no ha recibido goles, a pesar de haber enfrentado a grandes países como Ecuador, República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica.

México se enfrentará a Inglaterra por los octavos de final en el Mundial 2026

¿Cuándo juega México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio del 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ambas escuadras han mostrado buen poderío ofensivo, por lo que se espera un choque atractivo de principio a fin.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra?

Este compromiso entre mexicanos e ingleses inicia a las 7.00 p. m. en Perú. De igual manera, te damos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del lunes 6 de julio

¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO?

La transmisión del partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal de DSports, DGO y Paramount+ para toda Latinoamérica.

Canales de transmisión para ver México vs. Inglaterra

Argentina: Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney+, MiTelefe y Paramount+.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney+ y CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports Chile, DGO y Paramount+.

Colombia: DirecTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

Perú: DirecTV Sports Perú, DGO y Paramount+.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV y Paramount+.

Estados Unidos: FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DGO e Inter.

Posibles alineaciones de México vs. Inglaterra

México : Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira; Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira; Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Inglaterra: Jordan Pickford; Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.

México vs. Inglaterra: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Inglaterra se perfila como favorita para llevarse la victoria ante México en esta llave de octavos de final del Mundial 2026. Dicho esto, estas son las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: