Fue humillado por Alianza Lima y ahora puede salir campeón del Mundial 2026.

Uno de los principales candidatos a llevarse el título del Mundial 2026 es Argentina, que acaba de vencer a Cabo Verde por 3-2 y clasificó a los octavos de final del torneo. Lo que pocos saben es que uno de sus mejores jugadores fue humillado por Alianza Lima hace relativamente poco tiempo.

Nos referimos a Lionel Messi, delantero de 39 años que es el goleador de la actual Copa del Mundo. Algo que no todos sus seguidores saben es que a inicios del presente año sufrió más de la cuenta al visitar el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute, en Lima, Perú.

El astro argentino llegó para disputar la 'Noche Blanquiazul', evento donde Alianza Lima presentó a su plantel oficial para toda la temporada de la Liga 1 2026. En aquel entonces, el campeón del mundo vino con su club, el Inter Miami, y se fue con una goleada.

Lionel Messi ante Alianza Lima.

Resulta que Lionel Messi sucumbió 3-0 ante los íntimos, que vencieron con goles de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Luis Ramos. No obstante, la situación para el ídolo del fútbol ha cambiado, ya que ahora puede salir campeón del Mundial 2026.

La selección argentina se ubica en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a su similar de Egipto. Luego de ello, le quedarán solo tres partidos más para llevarse el título del campeonato más importante y prestigioso que tiene la FIFA.