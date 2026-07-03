Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la semifinal Liga Femenina

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentan para definir a la primera finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El choque entre leonas y blanquiazules está pactado para este sábado 4 de julio a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental 'U' Marathon y contará con transmisión de YouTube Bicolor+. Recuerda que puedes seguir acá todas las incidencias en Líbero.pe.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

La segunda semifinal entre Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026 está pactada para este sábado 4 de julio a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

La transmisión del duelo entre Universitario vs. Alianza Lima por la segunda semifinal de la Liga Femenina 2026 estará a cargo de la plataforma de YouTube Bicolor+.

Universitario juega ante Alianza Lima por la semifinal vuelta del Apertura

Universitario vs. Alianza Lima: precio de las entradas

Las entradas para la segunda semifinal entre Universitario vs. Alianza Lima están a la venta en la página de Ticketmaster.

Oriente: S/12

Occidente central: S/30

Occidente lateral: S/30

Experiencia Leonas: S/100

Promo familiar crema: S/35

Precio de las entradas para el clásico femenino. Foto: Ticketmaster

Universitario vs. Alianza Lima: posibles alineaciones por la Liga Femenina 2026

Universitario : Bórquez, Lacoste, Farías, Espejo, Espino, Novoa, Domínguez, Oxandabarat, Canales, Campoverde y Núñez.

: Bórquez, Lacoste, Farías, Espejo, Espino, Novoa, Domínguez, Oxandabarat, Canales, Campoverde y Núñez. Alianza Lima: López, Tacilla, Molina, Romero, Vílchez, Cardona, Azabache, Flores, Manisha, Marquinez y Lúcar.

Universitario vs. Alianza Lima: cómo llegaron a este encuentro

Universitario de Deportes y Alianza Lima se preparan para definir a la primera finalista del Apertura de la Liga Femenina. Este encuentro de vuelta de las semifinales se llevará a cabo en el Estadio Monumental, donde las cremas deberán revertir el marcador para acceder a la final. Por su parte, las íntimas, actuales bicampeonas, llegan con la misión de defender su título y avanzar un paso más hacia la consagración.

El equipo blanquiazul llega a este compromiso con una ventaja tras haber ganado 1-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Con este resultado, un empate les bastaría para asegurar su lugar en la final, lo que obliga a las leonas a buscar la victoria para mantener vivas sus aspiraciones.

El club que logre avanzar en este clásico se medirá en la gran final contra el ganador de la otra llave, que enfrenta a Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. Las rimenses cuentan con una ventaja considerable, luego de imponerse 4-1 en el partido de ida celebrado en el estadio Alberto Gallardo.