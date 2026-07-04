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Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Deportivo Cali por amistoso en Matute
Conoce el canal de transmisión para ver el partido entre Alianza Lima vs Deportivo Cali por el amistoso internacional realizado en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Cali el domingo 12 de julio de 2026 desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por un amistoso internacional organizado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos cuál es el canal confirmado para seguir el partido en vivo.
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Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali por partido amistoso
El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Cali se verá en vivo a través de la señal de América Televisión en todo el territorio peruano y de manera gratuita para todos los hinchas íntimos.
Entradas para Alianza Lima vs. Deportivo Cali
Las entradas para asistir al partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali ya están disponibles en la plataforma de Joinnus para la hinchada blanquiazul. A continuación, revisa los detalles sobre los precios de los boletos:
- Occidente Lateral - Experiencia Matchday: S/249,90
- Palco Apuesta Total: S/99,90
- Occidente Central: S/79,90
- Oriente: S/39,90
- Oriente (Conadis): S/19,90
- Norte: S/15,90
- Sur: S/15,90
Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentarán por amistoso internacional
Previa del partido Alianza Lima vs. Deportivo Cali
Alianza Lima se prepara bajo la dirección de Pablo Guede para iniciar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para ello, afrontará este amistoso internacional frente a Deportivo Cali con todas sus figuras, con el objetivo de consolidar el equipo que utilizará en el arranque del campeonato del fútbol peruano.
Mientras tanto, el conjunto colombiano que dirige Rafael Dudamel también aspira a llegar en óptimas condiciones al arranque de la Liga Dimayor Apertura, torneo que otorga un título nacional a los clubes cafeteros. Asimismo, busca definir el once que iniciará esta segunda fase del año.
Uno de los principales alicientes del amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali será el retorno de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva, Matute. Por ello, los hinchas blanquiazules esperan verlo desde el inicio y darle una cálida bienvenida al histórico guardameta, reconocido seguidor del club.
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