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Alianza Lima disputará torneo internacional contra Fluminense y otros equipos de Brasil
¡Atención, hinchas blanquiazules! Con el objetivo de conseguir el título nacional, Alianza Lima pactó amistosos internacionales en Brasil.
Con el objetivo de conseguir el tan ansiado tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima planifica lo que será su pretemporada. En ese sentido, las íntimas afrontarán un importante torneo internacional en Brasil ante reconocidos equipos locales.
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Entre el 17 y el 20 de septiembre, las blanquiazules viajarán a la ciudad de Belén para participar en un cuadrangular internacional en el que estarán Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas.
Alianza Lima disputará un cuadrangular.
Al igual que en otras competencias internacionales, este torneo contará con semifinales y luego tendrá una final para definir al campeón. De momento, no se conocen los grupos, cruces ni calendarios de los partidos.
En cuanto a la actualidad, Alianza Lima realiza la primera parte de su pretemporada en la Videna con las jugadoras nacionales, que cumplen trabajos físicos. La segunda etapa comenzará entre fines de julio e inicios de agosto.
Fichajes, salidas, rumores y renovaciones de Alianza Lima Vóley
Fichajes
- Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba
Rumores
- Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich
Renovaciones
- Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas
Salidas
- Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
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