Alianza Lima disputará torneo internacional contra Fluminense y otros equipos de Brasil

Con el objetivo de conseguir el tan ansiado tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima planifica lo que será su pretemporada. En ese sentido, las íntimas afrontarán un importante torneo internacional en Brasil ante reconocidos equipos locales.

Entre el 17 y el 20 de septiembre, las blanquiazules viajarán a la ciudad de Belén para participar en un cuadrangular internacional en el que estarán Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas.

Alianza Lima disputará un cuadrangular.

Al igual que en otras competencias internacionales, este torneo contará con semifinales y luego tendrá una final para definir al campeón. De momento, no se conocen los grupos, cruces ni calendarios de los partidos.

En cuanto a la actualidad, Alianza Lima realiza la primera parte de su pretemporada en la Videna con las jugadoras nacionales, que cumplen trabajos físicos. La segunda etapa comenzará entre fines de julio e inicios de agosto.

Fichajes, salidas, rumores y renovaciones de Alianza Lima Vóley

Fichajes

Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

Rumores

Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas