César Arrese, ex Universitario, remece el mercado y firmó por histórico club peruano: "Éxitos"

César Arrese dirigió a Universitario de Deportes durante tres años y, en la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley, fue cesado de su cargo después de que el equipo terminara en el cuarto puesto. Ahora, el técnico peruano ha sido presentado como nuevo entrenador de un histórico club nacional de cara a la edición 2026-2027 del torneo local: estamos hablando de Olva Latino.

César Arrese, extécnico de Universitario, fichó por histórico club peruano

A través de sus redes sociales, Olva Latino confirmó oficialmente a Arrese como su nuevo entrenador, con el objetivo de pelear por el título de la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley.

“¡Bienvenido, profesor Arrese! Nos alegra mucho tenerlo con nosotros para la temporada 2026-2027. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y estamos seguros de que su experiencia y compromiso serán muy valiosos para nuestro equipo. ¡Bienvenido a la familia Latino Amisa!”, afirmó.

César Arrese, extécnico de Universitario, fichó por Olva Latino

Cabe señalar que, antes de llegar a Olva Latino, Carlos Arrese permaneció tres años al frente de Universitario de Deportes. Durante ese periodo, logró ascender al equipo a la primera división de la Liga Peruana de Vóley y, en la temporada 2025-2026, alcanzó el cuarto puesto del campeonato.

¿Cómo se dio la salida de Carlos Arrese de Universitario?

Arrese señaló que no llegó a recibir ningún mensaje de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, para renovar su contrato, y que esa situación acabó derivando en su salida. “Si parte de lo que se quiere saber es si en la reunión que tuve con Fabrizio recibí la invitación para continuar, la respuesta es no. Quien me conoce sabe que yo no negocio cosas, yo tengo posiciones claras. Si funciona así, puedes contar conmigo (...) En aquella ocasión que nos reunimos no recibí la invitación, pero creo que de todas maneras terminamos en buenos términos”, reveló.