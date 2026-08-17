Partidos de Liga 1: programación de partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026
La fecha 6 del Torneo Clausura promete partidos decisivos, con varios equipos que buscarán dar un golpe para quedarse con el liderazgo de la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.
La pelea por el primer lugar del Torneo Clausura 2026 continúa más pareja que nunca y la sexta jornada tendrá varios enfrentamientos que podrían provocar cambios importantes en la tabla. Alianza Lima llega como líder, pero tiene a Sporting Cristal, Melgar, Deportivo Garcilaso y Universitario muy cerca, mientras que Cusco FC y Sport Boys también buscan meterse en la pelea.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así quedó la clasificación tras finalizar la fecha 5
Partidos de la Liga 1: fecha 6 del Torneo Clausura 2026
Viernes 21 de agosto
- FC Cajamarca vs. Atlético Grau
12.00 horas - Héroes de San Ramón
- Alianza Atlético vs. Sporting Cristal
15.00 horas - Campeones del 36
Sábado 22 de agosto
- Sport Huancayo vs. CD Moquegua
11.00 horas - IPD Huancayo
- UTC vs. Comerciantes Unidos
13.15 horas - Héroes de San Ramón
- Juan Pablo II vs. ADT
15.30 horas - CD Juan Pablo II
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC
19.00 horas - Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 23 de agosto
- Sport Boys vs. Cienciano
13.00 horas - Miguel Grau
- Melgar vs. Alianza Lima
15.30 horas - Monumental UNSA
- Universitario vs. Los Chankas
18.30 horas - Monumental U Marathon
El plato fuerte de la fecha estará en el duelo entre Alianza Lima y Melgar, primero y tercero del campeonato, respectivamente. Los blanquiazules suman 11 puntos y buscarán ampliar su ventaja ante un conjunto arequipeño que acumula 10 unidades y llega con la obligación de ganar para alcanzar la cima.
A la expectativa estará Sporting Cristal, segundo con 10 puntos, que tendrá una complicada visita a Alianza Atlético en Sullana. Los celestes necesitan una victoria para seguir presionando al líder y no perder terreno en una clasificación que se mantiene muy ajustada.
Por su parte, Universitario, también con 10 unidades, intentará recuperar posiciones cuando reciba a Los Chankas en el Estadio Monumental. El cuadro crema sabe que una nueva victoria podría devolverlo a los primeros lugares y mantenerlo como uno de los principales candidatos al título.
Otro encuentro que promete emociones será el derbi cusqueño entre Deportivo Garcilaso y Cusco FC. El primero marcha cuarto con 10 puntos, mientras que su rival suma nueve. Tras perder terreno en la jornada anterior, Garcilaso buscará recuperarse ante un equipo que está a solo una unidad y podría superarlo en la clasificación.
¡Vamos al Circo!
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