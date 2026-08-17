Partidos de Liga 1: programación de partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

La pelea por el primer lugar del Torneo Clausura 2026 continúa más pareja que nunca y la sexta jornada tendrá varios enfrentamientos que podrían provocar cambios importantes en la tabla. Alianza Lima llega como líder, pero tiene a Sporting Cristal, Melgar, Deportivo Garcilaso y Universitario muy cerca, mientras que Cusco FC y Sport Boys también buscan meterse en la pelea.

Partidos de la Liga 1: fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 21 de agosto

FC Cajamarca vs. Atlético Grau

12.00 horas - Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

15.00 horas - Campeones del 36

Sábado 22 de agosto

Sport Huancayo vs. CD Moquegua

11.00 horas - IPD Huancayo

UTC vs. Comerciantes Unidos

13.15 horas - Héroes de San Ramón

Juan Pablo II vs. ADT

15.30 horas - CD Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC

19.00 horas - Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 23 de agosto

Sport Boys vs. Cienciano

13.00 horas - Miguel Grau

Melgar vs. Alianza Lima

15.30 horas - Monumental UNSA

Universitario vs. Los Chankas

18.30 horas - Monumental U Marathon

El plato fuerte de la fecha estará en el duelo entre Alianza Lima y Melgar, primero y tercero del campeonato, respectivamente. Los blanquiazules suman 11 puntos y buscarán ampliar su ventaja ante un conjunto arequipeño que acumula 10 unidades y llega con la obligación de ganar para alcanzar la cima.

A la expectativa estará Sporting Cristal, segundo con 10 puntos, que tendrá una complicada visita a Alianza Atlético en Sullana. Los celestes necesitan una victoria para seguir presionando al líder y no perder terreno en una clasificación que se mantiene muy ajustada.

Por su parte, Universitario, también con 10 unidades, intentará recuperar posiciones cuando reciba a Los Chankas en el Estadio Monumental. El cuadro crema sabe que una nueva victoria podría devolverlo a los primeros lugares y mantenerlo como uno de los principales candidatos al título.

Otro encuentro que promete emociones será el derbi cusqueño entre Deportivo Garcilaso y Cusco FC. El primero marcha cuarto con 10 puntos, mientras que su rival suma nueve. Tras perder terreno en la jornada anterior, Garcilaso buscará recuperarse ante un equipo que está a solo una unidad y podría superarlo en la clasificación.