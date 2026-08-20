¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético y dónde ver partido del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal se prepara para afrontar una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera visitará a Alianza Atlético con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan acercarse al liderato. Actualmente, los celestes ocupan el segundo lugar de la tabla, a solo un punto de Alianza Lima.

Por su parte, Alianza Atlético buscará hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a un torneo internacional. El cuadro 'churre' se encuentra en la parte media de la tabla del Clausura y registra 28 puntos en el acumulado, uno menos que Cristal.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El encuentro comenzará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del Perú, Diario Líbero te presenta una lista con los horarios correspondientes a otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Puedes seguir el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético a través de L1 MAX. Asimismo, Diario Líbero te ofrecerá la cobertura del encuentro para que no te pierdas ningún detalle del minuto a minuto por el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto en el estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana. Este escenario tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores.