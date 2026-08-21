Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura 2026: horario, canal y alineaciones

Todo listo para un partidazo entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos tienen una cita en el Estadio Campeones del 36 el viernes 21 de agosto a partir de las 3.00 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en la página web de Líbero.pe.

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Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 Clausura: transmisión del partido 07:33 Sporting Cristal vs Alianza Atlético: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias del duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético.

Previa Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Alianza Atlético y Sporting Cristal se medirán en un duelo que encuentra a ambos equipos con la necesidad de seguir sumando. El conjunto de Sullana llega tras empatar 1-1 ante ADT en Tarma, mientras que los celestes vienen de golear 4-1 a Sport Huancayo, resultado que les permitió recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Tras cinco jornadas, Sporting Cristal suma 10 puntos y marcha segundo, mientras que Alianza Atlético tiene 7 unidades y ocupa la décima posición.

El encuentro promete ser exigente, especialmente porque Alianza Atlético volverá a jugar en casa y buscará hacerse fuerte para dar el golpe ante uno de los candidatos al título. Sporting Cristal, por su parte, intentará mantener el buen momento mostrado ante Sport Huancayo y conseguir una nueva victoria que le permita seguir presionando a Alianza Lima, actual líder del Clausura con 11 puntos. Los celestes acumulan tres triunfos, un empate y una derrota en las primeras cinco fechas, mientras que los sullanenses registran dos victorias, un empate y dos derrotas.

Más allá de la pelea por el Clausura, ambos tienen mucho en juego en la tabla acumulada. Alianza Atlético inició el Clausura por encima de Sporting Cristal, pero la distancia entre ambos se ha reducido y cada punto puede resultar determinante en la carrera por los puestos de clasificación internacional. Los celestes necesitan seguir escalando en el acumulado para acercarse a los primeros lugares, mientras que Alianza Atlético buscará consolidar su posición y evitar que sus perseguidores le recorten terreno. Por ello, el duelo en el Campeones del 36 representa una oportunidad clave para ambos de dar un paso importante en sus respectivos objetivos de la temporada.

Alianza Atlético anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Este partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega el viernes 21 de agosto en el Estadio Campeones del 36. Ambos elencos llegan de conseguir buenos resultados en sus pasados encuentros, por lo que ahora tratarán de quedarse con los tres puntos en casa.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El choque entre Sporting Cristal y Alianza Atlético inicia a partir de las 3.00 p. m. hora local. De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se verá por la señal de L1 MAX a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.

Sporting Cristal entrena para su duelo ante Alianza Atlético.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito ante Alianza Atlético en este duelo del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ALIANZA ATLÉTICO EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 2.85 3.15 2.42 Betano 2.90 3.15 2.52 Bet365 2.90 3.20 2.38 1XBet 2.84 3.08 2.49 Doradobet 2.90 3.10 2.62

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal: Rivadeneyra, Suárez, Luján, Perleche, Gordillo, Lupú, Penilla, del Castillo, Díaz, Ingratti y Molina.

Alianza Atlético: Diego Enríquez, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Santiago González, Michael Hoyos y Hernán Barcos.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: historial