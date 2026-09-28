Diego Penny dio firme opinión tras goleada de Estados Unidos a Perú: "El resultado no es tan importante"

Diego Penny, exarquero y comentarista deportivo, se pronunció tras la dura derrota de la selección peruana por 4-1 ante su similar de Estados Unidos por el primero de sus cuatro partidos amistosos de fecha FIFA. El exportero marcó distancia con los críticos de la 'Bicolor' y fue rotundo al señalar que el abultado resultado adverso no debe ser importante en estos momentos para el técnico Mano Menezes.

Diego Penny minimiza goleada de Perú a manos de Estados Unidos

Durante la última transmisión del programa 'Después de Todo', el exguardameta puso paños fríos a la situación y aseguró que la prioridad para la 'Blanquirroja' en estos momentos debe ser seguir obteniendo roce competitivo frente a rivales de nivel para poder consolidar un equipo que pueda dar pelea en las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

“Este tipo de rivales te desnudan completamente y también te hacen mejorar. La película completa es que Perú no tuvo un buen partido, nadie puede disfrazar lo que sucedió el último sábado. El resultado en sí, creo que no es tan importante porque claramente se está buscando un funcionamiento. Se está buscando que aparezcan jugadores”, manifestó Penny.

Diego Penny elogió a Piero Magallanes en la selección peruana

En ese sentido, el 'Flaco' destacó el debut de Piero Magallanes con la selección y afirmó que el extremo de Sport Huancayo mostró cualidades positivas que merecen ser apreciadas pese a la goleada sufrida en el Inter&Co Stadium de Orlando.

“Para mí, creo que hizo un buen partido Magallanes, tuvo atrevimiento, desinhibido en varias ocasiones, levantaba la cabeza, daba buenos pases. Creo que uno esperaba que un jugador como Magallanes, que es del torneo local, pueda asomar la cabeza y decir que puede estar convocado más adelante”, sostuvo.

De esta manera, Diego Penny consideró que la goleada ante Estados Unidos debe servir como una oportunidad de aprendizaje para la selección peruana, especialmente pensando en los futbolistas que buscan consolidarse en el equipo de Mano Menezes.