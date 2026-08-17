El controversial antecedente del arbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil

Cienciano afrontará ante Botafogo el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y ya quedó establecido que Juan Benítez será el árbitro principal de este encuentro, previsto para disputarse en Brasil. Sin embargo, antes del partido, te contamos el antecedente controvertido que acompaña a este juez.

El mal antecedente del árbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil

Benítez fue elegido por la CONMEBOL para impartir justicia en el encuentro entre Cienciano y Botafogo, que se disputará en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro. No obstante, el árbitro paraguayo arrastra en su país un antecedente polémico, al punto de que se pidió que fuera declarado persona no grata.

Juan Benítez fue designado como árbitro del Cienciano vs Botafogo

El origen de este hecho se remonta a 2024, cuando la concejala Francisca Franco Rodríguez señaló a Juan Benítez para que fuera declarado persona no grata en Luque, después de que el paraguayo diera por válido un gol de Libertad ante Sportivo Luqueño, pese a que, según se indicó, debía haberlo anulado por una clara mano en la acción.

Pese a ello, este jueves 20 de agosto de 2026, el árbitro paraguayo fue nombrado para dirigir el Cienciano frente a Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Brasil.

Cienciano se impuso por 6-1 a Botafogo en Cusco en el partido de ida

Cienciano afronta el duelo de vuelta frente a Botafogo tras imponerse por 6-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Por ello, el conjunto cusqueño encarará este compromiso con mayor serenidad; no obstante, la situación podría complicarse si los brasileños logran marcar desde la primera parte.