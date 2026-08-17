0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada de la Liga 1 y Torneo Clausura

El controversial antecedente del arbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil

Cienciano se enfrentará a Botafogo por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana y ahora se reveló el árbitro que dirigirá este encuentro. Conoce quién es y su pasado controversial.

Luis Blancas
El mal antecedente del arbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil
El mal antecedente del arbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cienciano afrontará ante Botafogo el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y ya quedó establecido que Juan Benítez será el árbitro principal de este encuentro, previsto para disputarse en Brasil. Sin embargo, antes del partido, te contamos el antecedente controvertido que acompaña a este juez.

DT de Botafogo no se guardó nada sobre Cienciano tras perder 6-1.

PUEDES VER: Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."

El mal antecedente del árbitro que dirigirá Cienciano vs Botafogo en Brasil

Benítez fue elegido por la CONMEBOL para impartir justicia en el encuentro entre Cienciano y Botafogo, que se disputará en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro. No obstante, el árbitro paraguayo arrastra en su país un antecedente polémico, al punto de que se pidió que fuera declarado persona no grata.

Juan Benítez fue designado como árbitro del Cienciano vs Botafogo

Juan Benítez fue designado como árbitro del Cienciano vs Botafogo

El origen de este hecho se remonta a 2024, cuando la concejala Francisca Franco Rodríguez señaló a Juan Benítez para que fuera declarado persona no grata en Luque, después de que el paraguayo diera por válido un gol de Libertad ante Sportivo Luqueño, pese a que, según se indicó, debía haberlo anulado por una clara mano en la acción.

Pese a ello, este jueves 20 de agosto de 2026, el árbitro paraguayo fue nombrado para dirigir el Cienciano frente a Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Brasil.

Cienciano se impuso por 6-1 a Botafogo en Cusco en el partido de ida

Cienciano afronta el duelo de vuelta frente a Botafogo tras imponerse por 6-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Por ello, el conjunto cusqueño encarará este compromiso con mayor serenidad; no obstante, la situación podría complicarse si los brasileños logran marcar desde la primera parte.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, se perfila como delantero de campeón peruano: "Negociaciones"

  2. Leao Butrón envia fuerte mensaje a Diego Reblagliati tras meterse con su familia: "Esto se va a poner bueno"

  3. ¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo en Brasil por la Copa Sudamericana 2026?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano