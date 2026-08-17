¿A qué hora juegan Sao Paulo vs Bolívar y dónde ver partido por Copa Sudamericana 2026?
Sao Paulo y Bolívar se enfrentarán este martes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Conoce el horario y canales para ver el duelo.
Sao Paulo de Brasil recibirá este martes 18 de agosto a Bolívar por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este emocionante encuentro se llevará a cabo en el mítico estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido popularmente como Morumbí. Conoce los horarios confirmados y los canales de transmisión para ver en vivo este fascinante duelo entre brasileños y bolivianos.
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¿A qué hora juegan Sao Paulo vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026?
El partido entre Sao Paulo vs Bolívar por la definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (horario de Brasil). A continuación, te detallamos los horarios confirmados en otras regiones de Sudamérica y el mundo.
- Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.
- México y Centroamérica: 6:30 p.m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 8:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. del miércoles 19 de agosto.
¿Dónde ver Sao Paulo vs Bolívar EN VIVO?
La transmisión del partido entre Sao Paulo y Bolívar para Sudamérica estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO, y otras señales según la programación disponible de cada región. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.
- Brasil: SBT, Zapping, Claro TV y Disney Plus
- Bolivia: Tigo Sports
- Perú: DIRECTV Sports Peru y DGO
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter
- Estados Unidos: beIN SPORTS y futboTV
Sao Paulo vs Bolívar: ¿Cómo llegan ambos equipos?
Ambos equipos vienen de empatar 1-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, disputado el pasado martes 11 de agosto en el estadio Hernando Siles de La Paz. En aquel compromiso, el ecuatoriano Robert Arboleda abrió el marcador a los 23 minutos de juego a favor del tricolor. No obstante, Carlos Melgar evitó la derrota en casa y puso el 1-1 definitivo para la 'Academia'.
Bolívar y Sao Paulo empataron 1-1 en el partido de ida en el estadio Hernando Siles.
La serie está prácticamente abierta para ambas escuadras, sin embargo, los paulistas cuentan con la ventaja de cerrar la serie en condición de local, mientras que los celestes no pudieron sacar provecho de la altura de La Paz y ahora buscarán dar el golpe en su visita al Morumbí.
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