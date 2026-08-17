Carlos Garcés enciende la polémica tras el empate de Cienciano y Garcilaso: "Con 10 estuvimos cerca"

Carlos Garcés, delantero de Cienciano, se pronunció tras el empate sin goles del ‘Papá de América’ ante Deportivo Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del clásico cusqueño. El atacante ecuatoriano expresó su pesar por el resultado final y dejó un mensaje que encendió la polémica tras el final del compromiso.

¿Qué dijo Carlos Garcés tras el empate entre Cienciano y Deportivo Garcilaso?

En declaraciones para L1 MAX tras el final del cotejo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Garcés lamentó que su equipo no haya podido obtener los tres puntos y señaló que la expulsión de Matías Succar tuvo mucho que ver con el desenlace del partido. En ese sentido, el ecuatoriano aseguró que, aún con desventaja numérica, pudieron haber vencido a su clásico rival.

"No es el resultado que queríamos, sabíamos que queríamos la victoria, fuimos a buscarla en todo momento. Aún con 10 (jugadores) estuvimos cerca de concretarla, pero se rescata la entrega del equipo. En partidos como estos que se juegan con mucha garra, se mete mucho, jugar con un hombre menos casi todo el segundo tiempo es difícil pero rescato la valentía del equipo", manifestó.

Cienciano y Deportivo Garcilaso empataron 0-0 por la fecha 6 del Clausura.

La expulsión de Matías Succar en el Cienciano vs Garcilaso

Como se recuerda, Matías Succar vio la tarjeta roja a los 68 minutos por un codazo contra el defensa Agustín Gómez. El juez Jordi Espinoza determinó que existió la infracción tras revisar la jugada en el VAR y procedió a expulsar al delantero cusqueño, dejando a Cienciano en desventaja numérica durante el resto del partido.

Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana

Vale resaltar que, tras el empate con Garcilaso, Cienciano viajará a Brasil para enfrentar a Botafogo el jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, los imperiales apabullaron al ‘Fogão’ por un contundente 6-1 en Cusco.