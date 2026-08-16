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¿Polémica? Neri Bandiera anotó golazo para el 1-0 de Cienciano a Garcilaso, pero el VAR lo anuló por offside
Luego de ingresar en el segundo tiempo, Neri Bandiera anotó el 1-0 de Cienciano contra Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño, pero lo anularon tras revisión del VAR.
Cienciano llegó a ponerse 1-0 frente a Deportivo Garcilaso gracias a una acción de Neri Bandiera; sin embargo, después de la revisión del VAR, la anotación fue invalidada, por lo que el marcador continúa 0-0. El clásico cusqueño corresponde a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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