¿Polémica? Neri Bandiera anotó golazo para el 1-0 de Cienciano a Garcilaso, pero el VAR lo anuló por offside

Cienciano llegó a ponerse 1-0 frente a Deportivo Garcilaso gracias a una acción de Neri Bandiera; sin embargo, después de la revisión del VAR, la anotación fue invalidada, por lo que el marcador continúa 0-0. El clásico cusqueño corresponde a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.