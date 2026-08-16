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¡Insólito! Beto Da Silva falló penal para Deportivo Garcilaso en el clásico ante Cienciano - VIDEO

Beto Da Silva se falló un penal que pudo significar el 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Cienciano en el clásico cusqueño por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Beto Da Silva se falló penal para Deportivo Garcilaso sobre Cienciano en el clásico cusqueño
Beto Da Silva se falló penal para Deportivo Garcilaso sobre Cienciano en el clásico cusqueño | Composición: Líbero/ Liga 1
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En el minuto 41 de la primera parte, Beto Da Silva desperdició un penal que habría significado el 1-0 de Deportivo Garcilaso frente a Cienciano, en el clásico cusqueño correspondiente por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Así fue el penal fallado por Beto Da Silva para Deportivo Garcilaso sobre Cienciano

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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