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¡Insólito! Beto Da Silva falló penal para Deportivo Garcilaso en el clásico ante Cienciano - VIDEO
Beto Da Silva se falló un penal que pudo significar el 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Cienciano en el clásico cusqueño por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
En el minuto 41 de la primera parte, Beto Da Silva desperdició un penal que habría significado el 1-0 de Deportivo Garcilaso frente a Cienciano, en el clásico cusqueño correspondiente por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Así fue el penal fallado por Beto Da Silva para Deportivo Garcilaso sobre Cienciano
¡Vamos al Circo!
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