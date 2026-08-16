¡Insólito! Beto Da Silva falló penal para Deportivo Garcilaso en el clásico ante Cienciano - VIDEO

En el minuto 41 de la primera parte, Beto Da Silva desperdició un penal que habría significado el 1-0 de Deportivo Garcilaso frente a Cienciano, en el clásico cusqueño correspondiente por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Así fue el penal fallado por Beto Da Silva para Deportivo Garcilaso sobre Cienciano