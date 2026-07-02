Alianza Lima sorprende a hinchas y anunció la firma de figura de la selección peruana: "Corazón"

Alianza Lima apunta a seguir destacando de la mejor manera y responder a la exigencia de la hinchada con el título nacional. En la Liga 1, el equipo ha cumplido con conquistar el Torneo Apertura, pero también quiere consagrarse en la Liga Femenina y la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Por ello, el club acaba de concretar la firma de una figura de la selección peruana.

Alianza Lima sorprende a hinchas y anunció la firma de figura de la selección peruana

Precisamente, la escuadra ‘íntima’ no descansa en la búsqueda de potenciar su plantel para conseguir el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley, por lo que oficializó la renovación de la voleibolista Ysabella Sánchez por otra temporada.

A través de su página web y sus redes sociales, el club Alianza Lima dio detalles de la renovación y remarcó que la popular ‘Chabelita’ siempre quiso quedarse en el equipo. La jugadora se mantendrá en el club y apunta a hacer crecer un legado que construye desde 2020.

Ysabella Sánchez renovó su contrato con Alianza Lima

“Siempre donde el corazón elige estar. Ysabella Sánchez renueva su vínculo con la blanquiazul y continuará defendiendo nuestros colores”, fue el mensaje que dejó el club en su anuncio, desatando la algarabía en toda la hinchada.

De igual manera, en su comunicado oficial, el conjunto blanquiazul destacó que la figura de la selección peruana se ha consolidado como una de las referentes del equipo. Además, resaltó que ha sido esencial en cada uno de los títulos conseguidos y que ha ganado diversos reconocimientos.

Ysabella Sánchez se pronunció tras renovar con Alianza Lima

Ysabella Sánchez dedicó emotivas palabras hacia el club tras concretar su continuidad. "Elegí seguir defendiendo estos colores porque desde el primer día me sentí muy cómoda en el club. Encontré un cuerpo técnico que confía en mí y una hinchada que siempre nos acompaña. Sentí que este era el lugar indicado para seguir creciendo, tanto como jugadora como persona", sostuvo.

De igual manera, destacó que se siente muy cómoda y valorada en las filas del cuadro de La Victoria. "Alianza Lima representa una etapa muy importante en mi carrera. Es un club que me ha permitido seguir desarrollándome y asumir nuevos retos con mucha responsabilidad. En lo personal, también significa una familia, un lugar donde me siento valorada, feliz y con muchas ganas de seguir construyendo grandes momentos”, complementó.