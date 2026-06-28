Clubes de la Liga Peruana de Vóley apuntan contra la FPV por el fichaje de Aixa Vigil a Universitario

El fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. Tras las declaraciones de la gerente deportiva de los santos y la postura del cuadro merengue, un grupo de equipos de Primera y Segunda División de la Liga de Vóley difundió un comunicado contra la Federación Peruana de Vóley (FPV).

De acuerdo con esta misiva, en la que aparecen Alianza Lima, Rebaza Acosta, Deportivo Wanka, Latino Amisa, Géminis, Molivoleibol, Deportivo Soan y Deportivo Alianza, estos clubes pidieron a la FPV que garantice el cumplimiento del reglamento de afiliaciones y transferencias.

Recordemos que la USMP señaló que Aixa Vigil estaba afiliada durante dos temporadas, pero la voleibolista se desligó mediante una carta enviada por la FPV y terminó fichando por Universitario de Deportes.

Comunicado de los clubes de la Liga Peruana de Vóley

“Reconocemos la plena autoridad de la Federación Peruana de Voleibol como ente rector del voleibol nacional y las facultades que los estatutos y la normativa vigente le otorgan”, empieza el comunicado de estos clubes.

Luego, agregan: “Es fundamental, para el adecuado funcionamiento del sistema del vóley peruano, que todos los órganos integrantes del sistema ejerzan sus facultades, de forma estrictamente alineada con la normativa vigente y dentro de sus respectivas competencias y atribuciones”.

“Conforme a dicho ordenamiento, en particular al Reglamento de Afiliaciones y Transferencias, la afiliación es un acto que genera derecho a un club para poder disponer de un deportista en la defensa de sus colores por el plazo de dos años, siempre que al final del primer año se produzca la ratificación de la afiliación. Mientras un deportista se encuentre afiliado a un club, la única manera en que dicho deportista se pueda afiliar a otro club es que el club en el que se encuentra afiliado le otorgue la carta pase. No existe, hoy, otra manera, regular, de que el vínculo que genere la afiliación se rompa”.

Finalmente, añadieron: “Es cierto que existen contratos a través de los cuales todos los clubes intentamos contribuir con el desarrollo de nuestras deportistas; sin embargo, todos tenemos claro que los derechos deportivos no emanan de dichos contratos, más aún cuando”.