Padre de Aixa Vigil rechazó versión de San Martín sobre fichaje por la 'U': "Sabías que no...”

El fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley sigue dando de qué hablar en algunos programas deportivos. En una reciente edición de ‘Ataque Cruzado’, se tuvo como entrevistada a la dirigente de San Martín, Yudy Balcázar, quien habló sobre el tema de Vigil con la intención de aclarar cómo es que se fue a la ‘U’ a pesar de estar afiliada a las Santas.

No obstante, durante el desarrollo del programa, el padre de la joven voleibolista se pronunció mediante los comentarios e intervino para desmentir a la directiva, que había declarado que Vigil nunca le expresó su deseo de dejar la USMP.

Bajo este contexto, ‘Tito’ Vigil señaló que Balcázar sí tenía conocimiento de que su hija ya no quería seguir tras el Sudamericano.

Padre de Aixa Vigil rechazó versión de directiva de San Martín

La intervención de Víctor Vigil tomó por sorpresa a los panelistas del programa, quienes terminaron leyendo su mensaje en plena transmisión: “No fue así. Desde febrero, en la concentración del Sudamericano, ya sabías que Aixa no quería seguir”, fue lo que escribió el padre de la voleibolista.

Ante esta respuesta, Balcázar respondió y explicó que en el Sudamericano, el entrenador decidió poner a Aixa como suplente por un tema médico, lo cual generó una molestia en ella. “En el Sudamericano pasa un tema: el técnico la pone de suplente porque ella venía con un tema médico, de salud. Entonces, la saca del equipo, entra Brenda y juega. Aixa venía bien y quería jugar, y ella me manifiesta su malestar”.

“En febrero, en el Sudamericano, no me dijo que no quería seguir nunca. Eso no es verdad. Lo que sí me manifiesta es su malestar. Incluso nos reunimos con Guilherme, con David, con ‘Pancho’ y yo en mi habitación, y conversamos con ella. Al final quedamos bien, casi lloramos todos, porque era un tema de presión, la barra le había escrito cosas feas. Nosotros la respaldamos y al final nos sentimos bien, terminó la reunión tranquila. A mí en ese momento no me dijo que quería irse”, complementó.

¿Qué había dicho Yudy Balcázar?

Según contó Yudy Balcázar, San Martín le hizo llegar a Aixa Vigil una nueva propuesta de renovación con la intención de asegurar su continuidad en el club, la cual en un primer momento fue aceptada tras la salida del técnico Guilherme Schmitz. No obstante, la dirigente señaló que la voleibolista atravesaba un escenario complicado por un compromiso previo que ya había firmado con Universitario, pese a que todavía no tenía la liberación oficial de su pase federativo.

Asimismo, Balcázar reveló que, un día antes de que se emitiera la resolución, recibió la llamada de un representante de la federación, quien le sugirió cómo actuar ante esta situación. A raíz de ello, le propuso a Vigil acudir juntas a la federación para que la propia jugadora dejara en claro cuál era su decisión: “¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres jugar por la U? Vamos, yo te acompaño. O si no, tú hazlo sola. Pero hagamos bien las cosas, no así”.

Además, la dirigente señaló que la intención principal de la voleibolista era quedarse en San Martín. “Ella me dijo que quería quedarse en San Martín, después de la salida de Guilherme. No quería seguir con él”, señaló.