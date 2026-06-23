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San Martín reveló que tomarán acciones legales tras fichaje de Aixa Vigil por Universitario: "Tema delicado"

Yudy Balcazar, gerenta deportiva del cuadro santo, "pegó" el grito en el cielo por el fichaje de Aixa Vigil y cuestionó a la Federación Peruana de Vóley por permitirlo.

Gary Huaman
Yudy Balcazar habló sobre el fichaje de Aixa Vigil por Universitario.
Yudy Balcazar habló sobre el fichaje de Aixa Vigil por Universitario. | Foto: composición Ataque Cruzado/Universitario
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La Universidad San Martín rompió su silencio. Yudy Balcazar, gerenta deportiva del cuadro santo, se refirió al fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. En primera instancia, cuestionó la actuación de la Federación Peruana de Vóley (FPV) por considerar a la voleibolista como agente libre y luego señaló que buscarán medidas legales.

Alianza Lima, Universitario y San Martín están realizando grandes fichajes.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: salidas, renovaciones y rumores de los clubes

Como se recuerda, la San Martín señalaba que Aixa Vigil les pertenecía porque estaba inscrita por dos temporadas. Sin embargo, la FPV decidió enviar una carta de liberación al club santo y la atacante fue presentada por Universitario de Deportes como su fichaje estrella.

“Es un tema bien delicado, jamás pensé que se iba a dar. La Federación no tenía por qué meterse en este tema, ya que no le compete. Se supone que ellos solo regulan”, empezó diciendo la directiva en diálogo con el programa de YouTube 'Ataque Cruzado'.

En ese sentido, Balcazar señaló que la propia FPV pasó por alto su propio reglamento al considerar como agente libre a Aixa Vigil y aseveró que esta decisión vulnera los derechos de los clubes.

“Estoy muy molesta y fastidiada porque se vulnera el derecho de los clubes. No solo de San Martín. Se trata de todos los clubes del Perú. La Federación nos ha regulado con un reglamento que ellos mismos hicieron y ahora desconocen”, expresó.

Al ser consultada sobre si tomarán acciones legales contra el presidente de la Liga Peruana de Vóley, la directiva santa confirmó que así será.

“Sí (tomarán acciones legales). Emerson Alegre es el nuevo presidente de la liga que con autorización no de quién dio la carta. Él ya nos firmó a nosotros una ratificación (de la afiliación). Cómo firmas una nueva inscripción…”, finalizó.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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