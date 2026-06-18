¿Tomezinha a la 'U'? Directivo de Universitario habló sobre Fernanda Tomé: "Es una buena jugadora"

La desvinculación de Fernanda Tomé de la Universidad San Martín ha puesto a la voleibolista brasileña en el radar de varios clubes de la Liga Peruana. Uno de los equipos que ha sido vinculado con la atacante es Universitario de Deportes, cuyos dirigentes ya se pronunciaron sobre un eventual interés.

Fabrizio Acerbi, directivo de la institución crema, fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a la popular 'Tomezinha' para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Reconoció las cualidades de la deportista y resaltó su vínculo con el cuadro ‘santo’.

“¿Interés? Creo que a todos los clubes. A todos los equipos (les gustaría)… Es una buena jugadora”, manifestó en el programa Garra en la red. Además, añadió que en este momento no hay nada con la brasileña: “Entiendo que ella le tenía mucho cariño a San Martín y le deseo lo mejor en la liga o el equipo al que vaya, pero acá no”, sentenció.

Las declaraciones llegan después de que San Martín confirmara la salida de Tomé, una de las principales figuras del último campeonato nacional. Su rendimiento la convirtió en una de las voleibolistas más destacadas del torneo y despertó el interés de diversas instituciones.

Por ahora, Universitario continúa trabajando en la planificación de su plantel para la próxima campaña y no ha dado por concluida la conformación del elenco que afrontará la temporada de la competencia. Pero ya anunció el fichaje de Aixa Vigil, quien también fue parte de San Martín.