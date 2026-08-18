River Plate vs Independiente Santa Fe EN VIVO: hora, dónde ver y pronóstico por Copa Sudamericana

River Plate vs Independiente Santa Fe jugarán este miércoles 19 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este duelo había sido postergado tras el fuerte sismo que afectó a Colombia, por lo que ahora los ‘Cardenales’ buscarán darle una alegría a sus hinchas ante el ‘Millonario’. El duelo dará inicio a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de ESPN y Disney Plus.

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¿A qué hora juega River Plate vs Santa Fe?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de River Plate vs Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del jueves)

¿Dónde ver River Plate vs Santa Fe EN VIVO?

La transmisión del partido de River Plate vs Santa Fe estará disponible por la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. De esta forma, el duelo también se podrá sintonizar vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

Previa del River Plate vs Santa Fe por la Copa Sudamericana

River Plate tendrá que modificar su esquema tras confirmarse las bajas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos fuera por lesión. Además, Giovanni González y Francisco Ortega no podrán ser sus reemplazantes al no estar inscritos para esta instancia.

River Plate solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos

La buena noticia para Eduardo Coudet es que podrá contar con Thiago Almada, quien aprovechó la postergación para completar una semana de entrenamientos con el plantel. Rafael Santos Borré también será titular en lugar de Lucas Beltrán.

Independiente Santa Fe llega con buenas sensaciones tras un arranque positivo de temporada y cuatro partidos consecutivos sin perder. El conjunto colombiano buscará aprovechar su localía para prolongar esta racha ante River. Además, llegan más descansados al partido tras la suspensión de sus últimos partidos por el sismo que azotó Colombia.

Independiente Santa Fe suma cuatro partidos sin conocer derrotas

El equipo de Pablo Repetto tendrá algunas bajas importantes, entre ellas el arquero Andrés Mosquera y el defensor Víctor Moreno. Tampoco estarán los recién fichados Emerson Rivaldo Rodríguez y Juan Espitia, quienes no fueron inscritos.

River Plate vs Santa Fe: canales de transmisión

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus

Brasil: Disney Plus.

Argentina, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

River Plate vs Santa Fe: pronóstico y apuestas

River Plate parte como ligero favorito para quedarse con la victoria en la ida ante Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas River Plate Empate Santa Fe Betsson 2.22 2.92 3.35 Betano 2.30 3.05 3.85 1xBet 2.33 3.19 3.59 Stake 2.20 3.00 3.40 DoradoBet 2.28 3.00 3.60

River Plate vs Santa Fe: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

Posible alineación de Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Franco Fagundez y Hugo Rodallega.

River Plate vs Santa Fe: últimos enfrentamientos

Estos son los últimos resultados entre ambos equipos: