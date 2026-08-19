César Inga renace en Universitario y la Liga 1 sorprende con firme calificativo: "Invencible"

Universitario de Deportes logró una victoria importante ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores más destacados del encuentro fue César Inga. El polifuncional defensa aportó con un gol y una asistencia, por lo que recibió importantes elogios por parte de la Liga 1.

César Inga renace en Universitario y la Liga 1 sorprende con firme calificativo

Los hinchas de Universitario se ilusionan con César Inga y esperan que pueda recuperar su mejor nivel para volver a destacar como lo hizo la temporada pasada. Su actuación ante FC Cajamarca fue un primer paso y no tardó en ser reconocido por la cuenta oficial de la Liga 1, que lo eligió como el mejor defensa de la fecha.

Este reconocimiento llegó por su destacado desempeño en la jornada 5, donde resaltaron especialmente su gran proyección por la banda. Además, destacaron el gol que anotó y la asistencia que brindó, aportando directamente a la victoria de los cremas.

César Inga fue reconocido como el mejor defensa de la fecha 5 del Torneo Clausura

“¡Desequilibrio por la banda merengue! César Inga es el Jugador Invencible de la fecha 5. Premio al mejor defensa de la jornada tras su gol y asistencia en la victoria de Universitario”, mencionó la competición en sus redes oficiales.

El lateral de 24 años ha vuelto a recuperar minutos con la 'U' luego de la salida de José Carabalí y se ha logrado consolidar en el esquema de Héctor Cúper. No obstante, tendrá que seguir rindiendo al máximo tras la llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez.

Valor de mercado de César Inga

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, César Inga tiene una cotización de 1,2 millones de euros en el mercado de pases. Una cifra que ha disminuido levemente tras su falta de minutos en la primera parte de la temporada, aunque sigue siendo uno de los más valorados del plantel.