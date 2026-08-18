¿Continúa en Universitario? Directiva tomó decisión respecto a Andy Polo: "Encaminado"

Uno de los jugadores más importantes que ha tenido Universitario de Deportes en los últimos años ha sido, sin duda alguna, Andy Polo, quien fue pieza fundamental para el tricampeonato de la institución deportiva. Bajo esa premisa, la directiva merengue recientemente tomó una decisión absoluta respecto a su futuro en el club y, a continuación, te contamos qué sucederá con él.

Muchos hinchas han expresado en más de una ocasión que desean su salida del equipo, ya que sienten que cumplió con su tiempo. Sin embargo, todo apunta a que el comando técnico de Héctor Cúper y la administración del elenco no opinan lo mismo, ya que el atacante de la selección peruana se encuentra cerca de firmar una inesperada renovación de contrato.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, todo está encaminado entre Universitario de Deportes y Andy Polo para que firme por tres temporadas más. De esta forma, el delantero permanecerá en la escuadra merengue hasta el 2029, por lo que el club que quiera hacerse con sus servicios deberá desembolsarle dinero a la ‘U’.

Andy Polo tiene todo listo para seguir en Universitario.

Vale precisar que Andy Polo llegó al conjunto crema en el 2022 y al año siguiente salió campeón de la Liga 1 luego de vencer a Alianza Lima en la gran final del certamen. Luego de ello repitió plato tanto en 2024 como 2025, y ahora se encuentra luchando por el histórico tetracampeonato del fútbol peruano.

Trayectoria de Andy Polo