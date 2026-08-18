Universitario de Deportes continúa en la lucha por el Torneo Clausura y la obtención del ansiado tetracampeonato nacional. Tras la victoria ante FC Cajamarca, se conoció que los ‘cremas’ cerraron la renovación de su goleador Álex Valera por las próximas tres temporadas. Sin embargo, los de Ate saben que necesitan consolidar un plantel plagado de estrellas para cumplir sus objetivos a fin de año, es por ello que ahora buscan asegurar a dos jugadores de selección: estamos hablando de Jairo Concha y Andy Polo.

Universitario busca renovar a Jairo Concha y Andy Polo

Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello durante el programa 'Modo Fútbol', el tricampeón nacional estaría en conversaciones avanzadas con Andy Polo y en los próximos días se haría oficial su renovación con los cremas. En el caso de Concha, su agente estaría esperando a que se agote cualquier posibilidad del extranjero para que el ex Alianza Lima renueve su vínculo.

"Si llegara alguna posibilidad del extranjero de alguna cosa que su agente (de Concha), está trabajando en esos mercados que están abiertos, pero hasta el momento, todavía no pasó nada. Yo creo que va a terminar renovando con la ‘U’. Está la propuesta de la ‘U’ lista para renovar, depende de él firmarla. La ‘U’ está próxima a asegurar la renovación de Andy Polo y esperando la decisión final de Jairo Concha, entiendo que él quiere quedarse también, pero Andy Polo está más cerca de renovar, así que esto puede darse pronto", señaló el comunicador.

¿Cuál es la situación contractual de Andy Polo y Jairo Concha?

Vale resaltar que, tanto Andy Polo como Jairo Concha tienen contrato vigente con Universitario hasta diciembre del presente año. En ese sentido, la directiva estudiantil busca asegurar sus renovaciones con el fin de consolidar el plantel hasta final de temporada y con miras a una próxima venta al exterior en 2027.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper volverán a tener acción el próximo domingo 23 de agosto a las 6:30 p.m. (hora peruana), cuando reciban en el Estadio Monumental de Ate a Los Chankas, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026.