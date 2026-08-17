Figura de FC Cajamarca minimizó victoria de Universitario: "Sus goles fueron..."

Universitario de Deportes venció con lo justo a FC Cajamarca por 3-2 y sacó un importante resultado que lo mantiene en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Tras el final del compromiso en el estadio Héroes de San Ramón, una de las figuras del cuadro cajamarquino salió al frente y dio una rotunda y polémica opinión sobre el rendimiento de los cremas: estamos hablando de Alejandro Pósito.

Alejandro Pósito, jugador de FC Cajamarca, minimizó el triunfo de la 'U'

En declaraciones para Jax Latin Media, el joven futbolista de 20 años minimizó el resultado obtenido por los dirigidos del profesor Héctor Cúper y aseguró que los goles que recibieron fueron más por errores suyos que por mérito de los merengues. En ese sentido, indicó que el partido pudo haber tomado un rumbo distinto de haber estado más sólidos en el tema defensivo.

"Del encuentro simplemente corregir, corregir nosotros las cosas que tenemos que corregir. Al final, yo siempre hago autoanálisis y creo que dentro del campo me di cuenta que los goles de ellos (Universitario) fueron más que todo errores de nosotros.", señaló Pósito, quien además asumió la responsabilidad por la falta contra Gianluca Lapadula que terminó en gol de penal.

Alejandro Pósito llegó a FC Cajamarca el pasado mes de julio cedido a préstamo por Cristal.

En ese sentido, el joven defensa de FC Cajamarca aseguró que, pese al resultado adverso en condición de local, continuarán luchando para sacar resultados valiosos en las siguientes fechas que les permitan alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada.

Próximos partidos de Universitario y FC Cajamarca

Universitario de Deportes volverá a la acción el próximo domingo 23 de agosto a las 6.30 p. m. (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Monumental de Ate a Los Chankas, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Por su parte, los dirigidos por el estratega Celso Ayala abrirán la nueva jornada futbolera el viernes 21 de agosto a las 12.00 m., cuando reciban en el Héroes de San Ramón al Atlético Grau de Piura.