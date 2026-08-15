Celso Ayala, DT de FC Cajamarca, dio rotundo calificativo a Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y previo a este encuentro, Celso Ayala, quien es el entrenador del club cajamarquino, salió al frente para lanzar un fuerte calificativo al club crema.

Celso Ayala, técnico de FC Cajamarca, dio fuerte calificativo a Universitario

En conversación con L1 Radio, Ayala aseguró que Universitario es un excelente equipo por lo que lo considera un club grande del fútbol peruano. Asimismo, dejó en claro que tras la victoria ante Melgar la fecha pasada le da motivación para llegar con mente positiva a este encuentro.

"Llegamos con una semana muy buena. Este partido nos sirve de mucho para enfrentar a un equipo importante, a un equipo grande, donde seguramente la motivación va a ser la misma o más de la que sentimos este fin de semana pasado", mencionó.

Video: L1 Radio

"Motivado después del partido que hicimos ante Melgar. Creo que fue un triunfo muy bueno para nosotros por nuestras pretensiones, más que nada para seguir sumando, salir de la zona baja y pensar en la posibilidad de pelear otra cosa y no simplemente estar ahí abajo con el tema del descenso", afirmó.

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal

Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca el domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la jornada cinco del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca. Este encuentro se podrá ver por la señal de L1MAX.