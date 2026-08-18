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Sporting Cristal y la decisión que tomó con Agustín Álvarez para jugar ante Alianza Atlético
Roberto Mosquera tomó la decisión sobre la inclusión de Agustín Álvarez para enfrentar a Alianza Atlético en Sullana.
Su presencia en el calor de Sullana se cae de maduro para poder seguir dando un salto de calidad con el único objetivo de pelear por el título. Agustín Álvarez viene conviniendo en cada sesión de entrenamiento y apunta a ser su debut ante Alianza Atlético.
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El uruguayo aseguró que no tiene ninguna presión al vestir la camiseta de Sporting Cristal e incluso llegó con ritmo futbolístico para poder jugar sin problemas de forma inmediata. “La presión dependerá de hacia dónde la tomes. Acá es un trabajo, es normal que se te exija y estamos hechos para trabajar. Tenemos ganas de competir y salir adelante, tratar de ganar e ir por ese camino”, dijo.
Agustín Álvarez jugó con normalidad en el torneo uruguayo, por ello no adolece de ninguna pretemporada, pero durante los últimos días estuvo comprendiendo los requerimientos de Roberto Mosquera para empezar a trascender de forma inmediata e ir ganándose el cariño de los hinchas desde que le toque jugar.
Sporting Cristal enfrentará el viernes (3:00 p.m.) a Alianza Atlético en Sullana.
Por el momento, el 'charrúa' podría actuar en la primera línea de volantes y acompañar a Martín Távara en la labor de recuperación. La consigna es ganar tres puntos de oro en Sullana para no despegarse de los primeros lugares pensando netamente en el protagonismo.
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