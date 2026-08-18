0
EN VIVO
Boca Juniors vs Recoleta por Copa Sudamericana
PREVIA
Partido Sao Paulo vs Bolívar por Sudamericana

Sporting Cristal y la decisión que tomó con Agustín Álvarez para jugar ante Alianza Atlético

Roberto Mosquera tomó la decisión sobre la inclusión de Agustín Álvarez para enfrentar a Alianza Atlético en Sullana.

Sandro Bazán
Agustín Álvarez Wallace firmó por seis meses con Sporting Cristal con opción a extender el vínculo.
Agustín Álvarez Wallace firmó por seis meses con Sporting Cristal con opción a extender el vínculo. | Foto: Denilson Barrenechea
COMPARTIR

Su presencia en el calor de Sullana se cae de maduro para poder seguir dando un salto de calidad con el único objetivo de pelear por el título. Agustín Álvarez viene conviniendo en cada sesión de entrenamiento y apunta a ser su debut ante Alianza Atlético.

Ian Wisdom, futbolista de Sporting Cristal, reveló de qué equipo peruano es hincha

PUEDES VER: Ian Wisdom, figura de Sporting Cristal, reveló de qué club peruano es hincha: "Enamoraron..."

El uruguayo aseguró que no tiene ninguna presión al vestir la camiseta de Sporting Cristal e incluso llegó con ritmo futbolístico para poder jugar sin problemas de forma inmediata. “La presión dependerá de hacia dónde la tomes. Acá es un trabajo, es normal que se te exija y estamos hechos para trabajar. Tenemos ganas de competir y salir adelante, tratar de ganar e ir por ese camino”, dijo.

Agustín Álvarez jugó con normalidad en el torneo uruguayo, por ello no adolece de ninguna pretemporada, pero durante los últimos días estuvo comprendiendo los requerimientos de Roberto Mosquera para empezar a trascender de forma inmediata e ir ganándose el cariño de los hinchas desde que le toque jugar.

Michael Hoyos anotó un doblete en la victoria de Sporting Cristal. Foto: Liga 1

Sporting Cristal enfrentará el viernes (3:00 p.m.) a Alianza Atlético en Sullana.

Por el momento, el 'charrúa' podría actuar en la primera línea de volantes y acompañar a Martín Távara en la labor de recuperación. La consigna es ganar tres puntos de oro en Sullana para no despegarse de los primeros lugares pensando netamente en el protagonismo.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cantoro se rindió ante futbolista que firmó contrato con Universitario hasta 2027: "El mejor"

  2. Reimond Manco se rindió ante Piero Quispe tras su debut con Universitario: "Soy muy hincha"

  3. ¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo en Brasil por la Copa Sudamericana 2026?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano