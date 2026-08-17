Ian Wisdom, figura de Sporting Cristal, reveló de qué club peruano es hincha: "Enamoraron..."

Ian Wisdom volvió a dejar clara su conexión con Sporting Cristal al reconocer abiertamente que, desde niño, es un seguidor ferviente del conjunto bajopontino. El joven mediocampista despejó cualquier duda sobre su lealtad institucional y señaló que su vínculo con la camiseta celeste se originó en su propio entorno familiar.

Ian Wisdom, futbolista de Sporting Cristal, reveló de qué equipo peruano es hincha

Durante una entrevista celebrada en el contexto de la Adidas Cup, Wisdom señaló que toda su familia simpatiza con Sporting Cristal y que fue precisamente su círculo más cercano el que lo llevó a sentirse identificado con los colores del club.

“Yo me hice hincha de Sporting Cristal por mi familia, mi papá, mi mamá, de hecho toda mi familia es hincha de Sporting Cristal, entonces me enamoraron los colores”, contó el centrocampista rimense.

Ian Wisdom reveló que Jorge Cazulo y Carlos Lobatón son sus ídolos

Del mismo modo, Ian Wisdom dio a conocer cuáles son sus principales modelos a seguir en la historia reciente de Sporting Cristal. El jugador señaló a dos referentes históricos del conjunto celeste como sus máximos ídolos.“Mis ídolos en Sporting Cristal son Carlos Lobatón y Jorge Cazulo”, señaló el mediocampista.

De esta manera, Wisdom dejó clara su identificación con Sporting Cristal y destacó la influencia que tuvieron tanto su familia como figuras emblemáticas del club en su vínculo con la institución celeste.

¿Cómo le va a Ian Wisdom en Sporting Cristal?

Ian Wisdom inició su trayectoria en el fútbol en las divisiones menores de Cristal y, en 2024, se estrenó oficialmente con el primer equipo en la Copa Libertadores y posteriormente en la Liga 1. Hasta 2026, el volante acumula 63 encuentros jugados y registra 5 anotaciones.