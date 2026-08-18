Franco Velazco dejó fuerte opinión sobre fichaje de Lapadula por la 'U': "Hemos reforzado"

Universitario sacó un importante triunfo en su visita a FC Cajamarca y una de las figuras del encuentro fue Gianluca Lapadula, quien viene dejando su cuota goleadora con la camiseta crema en este Torneo Clausura de la Liga 1. Bajo este contexto, Franco Velazco, administrador de la tienda estudiantil, se pronunció sobre el fichaje del 'Bambino' para esta segunda parte del año.

Ante la consulta de los medios, Velazco destacó que el club realizó importantes incorporaciones para esta segunda parte del año. En ese sentido, aseguró que la 'U' cuenta actualmente con uno de los mejores planteles del fútbol peruano.

Franco Velazco habló sobre el fichaje de Lapadula. Foto: Raúl Chávez

"Yo creo que esta mitad de año hemos hecho buenas contrataciones, hemos reforzado bien el plantel, así que hoy por hoy tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano", fueron las palabras del administrador crema en conversación con los medios.

¿Cuántos goles lleva Gianluca Lapadula con Universitario?

Desde su llegada, el delantero de la selección peruana suma tres goles en el presente torneo peruano, registros que ha conseguido en cinco partidos disputados.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario vuelve a jugar este domingo 23 de agosto, cuando visite a Los Chankas por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana).