Franco Velazco resaltó el nivel de Universitario: "Tenemos uno de los mejores planteles"
Luego de la irregularidad que Universitario mostró en el Torneo Apertura, Franco Velazco aseguró que encontró el plantel para pelear por el título en la Liga 1 2026.
Universitario venció 3-2 a Cajamarca FC y quedó a solo un punto de Alianza Lima, actual líder del Torneo Clausura. Sin embargo, para Franco Velazco, administrador del conjunto crema, el equipo dirigido por Héctor Cúper todavía no termina de encontrar el camino para recuperar su mejor versión. Pese a ello, aseguró que el plantel cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos trazados.
PUEDES VER: Lapadula se rindió ante Piero Quispe tras debutar en Universitario en el Torneo Clausura: "Jugadorazo"
A su regreso de Cajamarca, Velazco fue consultado sobre el presente de la 'U', que volvió a ganar después de dos jornadas sin triunfos en el campeonato. El administrador del club sorprendió al señalar que, pese a esta victoria, el equipo aún tiene aspectos por mejorar.
"¿Se retomó el camino? Todavía no, estamos en el sendero, vamos a retomar el camino cuando los triunfos comiencen a venir uno tras otro, como los tenía acostumbrados", inició Franco Velazco en Jax Latin Media y luego añadió que está cerca de ceñirse a la ruta deseada.
"Hemos retomado un orden en el equipo, en el sistema lo dijo el profesor, se siente cómodo así (3-5-2) que para adelante. Esta segunda mitad del año hemos hecho muy buenas contrataciones. Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano", enfatizó.
En la próxima fecha, Universitario tendrá la tarea de recibir a Los Chankas en el Estadio Monumental y para seguir en pelea por la competencia tiene la obligación de ganar como dé lugar.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00