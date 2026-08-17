Franco Velazco resaltó el nivel de Universitario: "Tenemos uno de los mejores planteles"

Universitario venció 3-2 a Cajamarca FC y quedó a solo un punto de Alianza Lima, actual líder del Torneo Clausura. Sin embargo, para Franco Velazco, administrador del conjunto crema, el equipo dirigido por Héctor Cúper todavía no termina de encontrar el camino para recuperar su mejor versión. Pese a ello, aseguró que el plantel cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos trazados.

A su regreso de Cajamarca, Velazco fue consultado sobre el presente de la 'U', que volvió a ganar después de dos jornadas sin triunfos en el campeonato. El administrador del club sorprendió al señalar que, pese a esta victoria, el equipo aún tiene aspectos por mejorar.

"¿Se retomó el camino? Todavía no, estamos en el sendero, vamos a retomar el camino cuando los triunfos comiencen a venir uno tras otro, como los tenía acostumbrados", inició Franco Velazco en Jax Latin Media y luego añadió que está cerca de ceñirse a la ruta deseada.

"Hemos retomado un orden en el equipo, en el sistema lo dijo el profesor, se siente cómodo así (3-5-2) que para adelante. Esta segunda mitad del año hemos hecho muy buenas contrataciones. Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano", enfatizó.

En la próxima fecha, Universitario tendrá la tarea de recibir a Los Chankas en el Estadio Monumental y para seguir en pelea por la competencia tiene la obligación de ganar como dé lugar.