Universitario dio el golpe y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje: "Por fin estoy en casa"

Universitario de Deportes acaba de dar el gran golpe en el mercado de fichajes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje. De esta manera, la voleibolista de 23 años cambiará la camiseta de las santas y defenderá el de las pumas la siguiente temporada cuando todo hacía indicar que seguiría jugando por la Universidad San Martín.

A través de sus redes sociales, el cuadro merengue había colocado la imagen de una bebe vestida con el escudo de la ‘U’ y el siguiente enunciado: “Amandote desde la cuna”. Publicación que muchos hinchas interpretaron que Aixa Vigil finalmente había fichado por el club de sus amores y finalmente así fue.

Luego, Universitario presentó un video donde se puede ver a la voleibolista vistiendo la camiseta de las pumas en las instalaciones del Estadio Monumental ‘U’ Marathon y diciendo al final: “Se terminaron los secretos, por fin estoy en casa. ¡Y dale ‘U’!”.