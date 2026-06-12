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Universitario dio el golpe y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje: "Por fin estoy en casa"

Cuando todo hacía indicar que Aixa Vigil continuaría vistiendo la camiseta de San Martín, finalmente se desligó de las Santas y firmó por las Pumas para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Gary Huaman
    Aixa Vigil se convirtió en nueva voleibolista de Universitario de Deportes.
    Aixa Vigil se convirtió en nueva voleibolista de Universitario de Deportes. | Foto: captura X/Universitario
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    Universitario de Deportes acaba de dar el gran golpe en el mercado de fichajes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje. De esta manera, la voleibolista de 23 años cambiará la camiseta de las santas y defenderá el de las pumas la siguiente temporada cuando todo hacía indicar que seguiría jugando por la Universidad San Martín.

    A través de sus redes sociales, el cuadro merengue había colocado la imagen de una bebe vestida con el escudo de la ‘U’ y el siguiente enunciado: “Amandote desde la cuna”. Publicación que muchos hinchas interpretaron que Aixa Vigil finalmente había fichado por el club de sus amores y finalmente así fue.

    Luego, Universitario presentó un video donde se puede ver a la voleibolista vistiendo la camiseta de las pumas en las instalaciones del Estadio Monumental ‘U’ Marathon y diciendo al final: “Se terminaron los secretos, por fin estoy en casa. ¡Y dale ‘U’!”.

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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