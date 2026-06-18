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Alianza Lima sorprende y firma a importante figura hasta la temporada 2027: "Tricampeón"

Alianza Lima sigue armándose para conquistar el título nacional y acaba de anunciar la firma de un importante elemento. Repasa cómo se va moviendo el mercado del cuadro victoriano.

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima anuncia la firma de importante figura
    Alianza Lima anuncia la firma de importante figura | Foto: Nike
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    La historia de Alianza Lima exige conquistar todos los títulos en los que compite. En la Liga 1 ha cumplido el primer objetivo, que es obtener el Apertura, mientras que en el vóley ha dominado con claridad durante las últimas tres temporadas y para la campaña 2026-27 quiere ser tetracampeón.

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    A propósito de las 'íntimas', en el club ya anuncian fichajes y renovaciones de sus principales figuras. Hace unos días se oficializó la incorporación de Flavia Montes y el último miércoles se conoció que Esmeralda Sánchez continuará siendo la líbero titular para la siguiente temporada.

    A través de su página web oficial, Alianza Lima dio detalles sobre la renovación de la capitana, que está en el club desde 2013 y ha ganado tres títulos de la Liga Peruana de Vóley. Además, ha destacado en campeonatos internacionales con la divisa blanquiazul.

    "El Club Alianza Lima anuncia la renovación de Esmeralda Sánchez, líbero y capitana del equipo tricampeón, quien seguirá defendiendo los colores blanquiazules en la temporada 2026-27", se lee en el portal del cuadro victoriano, donde además se repasa la trayectoria de la jugadora, que solo ha defendido a Alianza Lima.

    Esmeralda Sánchez seguirá en Alianza Lima hasta 2027

    Esmeralda Sánchez seguirá en Alianza Lima hasta 2027

    Esmeralda Sánchez dijo que será su última temporada en Alianza Lima

    Semanas atrás, Esmeralda Sánchez anunció que la temporada 2026-27 será la última que juegue por Alianza Lima antes de partir al extranjero. Esta decisión se retrasó por pedido de la propia voleibolista, que prefirió seguir un año más al ver que se fueron algunas figuras, como Maeva Orlé y el propio entrenador, Facundo Morando.

    "(Tuve) propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé, obviamente, es por el cariño que le tengo a la institución. Si yo me iba, también se iba Maëva, que es una jugadora supertop, y mi decisión más fue por eso: quedarme para no dejar a la deriva al equipo y todo lo demás… Porque ya se iba ‘Facu’ (Morando). Entonces, era como desarmar un poco el equipo", dijo la 'capi' en una entrevista con el pódcast 'Córner Blanquiazul'.


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    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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