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Grupo Coril se pronuncia tras conocerse que Paolo Guerrero quiere adquirir las acreencias de Alianza
Mediante un comunicado, la empresa se pronunció rechazando que se le vincule con este tema y asegurando que no tiene participación en las iniciativas que se mencionan.
Grupo Coril, la empresa vinculada con las acreencias de Alianza Lima, se pronunció mediante un comunicado luego de que se conociera que Paolo Guerrero quería comprar esta deuda. En una reciente entrevista con ‘Gestión’, el jugador dio a conocer que la mencionada organización estaría interesada en vender esta acreencia.
Por ello, la empresa detalló en su comunicado que no tiene participación en lo mencionado en dicha publicación. Además, reafirmó que Grupo Coril no es titular de las acreencias a las que se hace referencia en la nota, rechazando así cualquier vínculo con este tema.
PUEDES VER: Lo último: Paolo Guerrero quiere adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima y ser nuevo propietario
“Con relación a la información difundida sobre una eventual propuesta para adquirir acreencias vinculadas a Alianza Lima, Grupo Coril precisa que no tiene participación alguna en las iniciativas, conversaciones o negociaciones mencionadas en dicha publicación”.
“Asimismo, Grupo Coril no es titular de las acreencias a las que hace referencia la nota ni interviene en eventuales procesos de compra, venta o cesión relacionados con estas, por lo que cualquier gestión que terceros puedan realizar al respecto es completamente ajena a la empresa”.
“En ese sentido, rechazamos cualquier interpretación que nos vincule con las operaciones descritas o que sugiera algún tipo de participación de la compañía en las mismas”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y con brindar información precisa a nuestros clientes, inversionistas y al mercado en general”.
Comunicado de Grupo Coril
¿Qué había dicho Paolo Guerrero?
En un momento de la entrevista, Guerrero señaló que la empresa estaría interesada en vender esta acreencia vinculada al club, por lo que manifestó su intención de adquirirla con el objetivo de contribuir al crecimiento de Alianza Lima. Además, explicó que una de sus principales motivaciones es ayudar a mejorar las deficiencias que observa en la institución, especialmente en infraestructura y en el desarrollo de menores.
“Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”.
“(…) Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo de trabajo para las divisiones de menores”.
“Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”, señaló en la entrevista.
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