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Paolo Guerrero se rindió en elogios ante seleccionado chileno: "Obviamente"

Paolo Guerrero, delantero histórico de la selección peruana, elogió a futbolista que fue seleccionado chileno en medio de un evento organizado por CONMEBOL.

Luis Blancas
Paolo Guerrero, histórico delantero de la selección de Perú, elogió a futbolista de la selección chilena
Paolo Guerrero, histórico delantero de la selección de Perú, elogió a futbolista de la selección chilena | Composición: Líbero
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Paolo Guerrero fue invitado de honor en un importante evento organizado por la Conmebol, donde homenajearon a los mejores jugadores de Sudamérica a lo largo de la historia. En medio de ello, el histórico futbolista de la selección peruana se rindió en elogios ante un seleccionado chileno: estamos hablando de Esteban Pavez.

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Paolo Guerrero, histórico jugador de la selección peruana, elogió a seleccionado chileno

En conversación con el medio chileno ADN, Guerrero fue consultado sobre sus jugadores favoritos de cada selección sudamericana y, en ese contexto, mencionó nombres destacados, lo que sorprendió en algunos casos.

Para el 'Depredador', el jugador más destacado de Bolivia es Guillermo Vizcarra; de Ecuador, Eryc Castillo y Fernando Gaibor; de Colombia, Esteben Mendoza; de Paraguay, Roque Santa Cruz; mientras que, por Chile, sorprendió con el nombre de su compañero de equipo, Pavez.

Paolo Guerrero se rindió en elogios ante Esteban Pavez, jugador de la selección chilena

Paolo Guerrero se rindió en elogios ante Esteban Pavez, jugador de la selección chilena

Para Paolo Guerrero, su futbolista más destacado a lo largo de la historia de la selección chilena fue Esteban Pavez, quien actualmente es su compañero en Alianza Lima. "De Chile, mi compañero Esteban Pavez, obviamente".

"Te puedo nombrar varios de Bolivia, pero me quedo con el último que es mi compañero, el arquero Guillermo Viscarra. De Colombia tengo varios. Amigo mío y cercano es Esteben Mendoza y Carbonero, con el que vengo hablando mucho con él. De Ecuador mis compañeros actuales, Fernando Gaibor y Eryc Castillo", concluyó.

¿Cómo le fue a Esteban Pavez en la selección chilena?

Esteban Pavez fue convocado por primera vez a la selección chilena el 21 de enero del 2014, al mando de Jorge Sampaoli. Durante su etapa en el combinado chileno disputó 18 encuentros entre amistosos, Copa América, y Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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