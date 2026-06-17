Lo último: Paolo Guerrero quiere adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima y ser nuevo propietario

Sorpresa en el fútbol peruano. Alianza Lima vive un momento espléndido luego de haber conquistado el Torneo Apertura y ahora los hinchas aumentan su emoción luego de conocer que Paolo Guerrero ha manifestado su intención de comprar las acreencias del club y convertirse en el nuevo dueño. La operación se daría con patrimonio propio.

Paolo Guerrero quiere adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima

Una noticia que sorprendió a todos los seguidores del fútbol peruano se conoció este miércoles 17 de junio, cuando Paolo Guerrero anunció públicamente, mediante una entrevista con 'Gestión', que tiene la intención de adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima, que están vinculadas al Grupo Coril.

Esta operación marcaría un hito histórico para la institución y llegaría por parte de uno de sus máximos referentes. Según indicaron, la operación rondaría entre los 8 y 10 millones de dólares, monto que sería financiado con el patrimonio del propio jugador.

Paolo Guerrero busca convertirse en propietario de Alianza Lima

“Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”, fueron las palabras del ‘Depredador’ en entrevista con ‘Gestión’.

De acuerdo a lo señalado, esta operación representaría el 69% de la deuda total que posee el club. Por el momento, esta eventual transacción se encuentra en un periodo de evaluación y revisión financiera por parte del equipo de Paolo Guerrero. Esta fase se extenderá durante un periodo de entre 20 y 30 días.

Paolo Guerrero reveló el motivo para comprar las acreencias de Alianza Lima

Asimismo, en otro extracto de la entrevista, Paolo Guerrero indicó que, en la etapa final de su carrera, evalúa oportunidades de negocios en ese deporte y busca aportar al crecimiento del fútbol peruano.

“Veo todo tipo de planes de negocios, veo una oportunidad de adquirir las acreencias de Alianza Lima, pero lo que mas me motiva es aportar mi grano de arena para que el futbol peruano salda adelante”, sostuvo.

En esa línea, el histórico delantero expresó su preocupación por la infraestructura y formación de las divisiones menores, que distan mucho de lo que experimentó cuándo militaba en el fútbol europeo.