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Alianza Lima negocia la continuidad de tres figuras que lograron el Apertura

La dirigencia de Alianza Lima ya inició conversaciones con varios futbolistas clave del plantel que conquistó el Torneo Apertura. Además, evalúa comprar el pase de uno de ellos.

Manuel Menéndez
Alianza Lima ya planifica su proyecto 2027
Alianza Lima ya planifica su proyecto 2027 | La República | Archivo
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Alianza Lima no quiere perder tiempo y ya trabaja para asegurar la continuidad de varios jugadores que forman parte de la estructura del equipo que se quedó con el título del Torneo Apertura. La intención de la dirigencia es mantener la base del plantel para afrontar con mayores garantías el Torneo Clausura y los retos que se presenten durante el resto de la temporada.

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Entre los futbolistas que aparecen como prioridad figuran Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Mateo Antoni. Según pudo conocerse, el club ya sostuvo conversaciones preliminares con los tres jugadores para extender sus respectivos vínculos y asegurar su permanencia en La Victoria.

Buscan comprar su pase

El caso de Mateo Antoni merece una atención especial. El defensor de 23 años, que pertenece a Argentinos Juniors, ha dejado una grata impresión en el comando técnico y la administración, por lo que existe la intención de adquirir su pase de forma definitiva.

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Si bien las negociaciones están encaminadas, en Alianza Lima manejan los tiempos con cautela. La idea es que durante agosto se tomen las decisiones finales respecto de las renovaciones y la posible adquisición del zaguero, considerado una apuesta de presente y futuro para la institución.

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Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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