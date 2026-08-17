Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, ADVIERTE previo a elecciones: "No habrá presencia del ICE en nuestros centros de votación"
Autoridades como la senadora Baldwin han enfatizado su compromiso con la protección de los votantes en las elecciones de medio término en EE. UU.
La senadora Tammy Baldwin, representante demócrata de Wisconsin, solicitó la ausencia total de agentes federales de inmigración en los centros de votación de cara a las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos (medio término).
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Esta petición busca garantizar un ambiente seguro y accesible para todos los votantes, evitando cualquier intimidación que pudiera afectar la participación ciudadana en el proceso electoral. Más información.
Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, asegura que no habrá presencia del ICE en centros de votación
THE HILL compartió las declaraciones que dio la senadora Tammy Baldwin, representante demócrata de Wisconsin, quien solicitó que no se permita la presencia de agentes federales de inmigración (ICE) en los centros de votación de cara a las elecciones de noviembre.
Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, asegura que no habrá presencia del ICE en centros de votación.
En un mensaje publicado en la red social X, el domingo 16 de agosto, enfatizó lo siguiente: "No habrá ICE en nuestros centros de votación", haciendo referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su función con los inmigrantes.
Cabe resaltar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado bajo un intenso escrutinio por las acciones y despliegues del ICE, recibiendo críticas tanto de legisladores demócratas como de ciudadanos en diversas ciudades gobernadas por este partido, incluyendo Los Ángeles y Minneapolis.
En esta última, las operaciones del ICE generaron controversia tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en incidentes separados en enero. Como resultado, Tom Homan, responsable de la frontera en la Casa Blanca, decidió retirar a los agentes del ICE de Minnesota un mes después.
¿Qué ha dicho el secretario de DHS sobre la presencia de ICE en locales de votación?
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en junio que el ICE podría ser desplegado en los centros de votación si se detecta alguna amenaza. Durante una entrevista en el programa 'State of the Union' de CNN, la periodista Kasie Hunt cuestionó a Mullin sobre la posibilidad de enviar agentes del ICE a estos lugares durante las elecciones de mitad de mandato.
La respuesta de Mullin fue clara: "No, lo que dije es que solo estaríamos allí si surgiera una amenaza". Él reiteró que la presencia del ICE se justificaría únicamente en situaciones de riesgo, subrayando que "solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar allí".
¿Qué elecciones se llevan a cabo en noviembre?
Las elecciones para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre de 2026, momento en el cual se elegirá a los 435 representantes que conforman este órgano legislativo.
Este evento electoral se realiza en simultáneo con otros comicios a nivel federal, estatal y local, formando parte del ciclo electoral bienal del Congreso estadounidense.
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