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¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba y dónde ver partido por la Liga Profesional?

Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba este viernes 11 de setiembre en La Bombonera, en un emocionante encuentro de la fecha 9 del Clausura de la Liga Profesional 2026.

Wilfredo Inostroza
Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba por la Liga Profesional
Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba por la Liga Profesional | Composición: Líbero
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Se viene el partido entre Boca Juniors vs Central Córdoba, correspondiente a la fecha 9 del Clausura de la Liga Profesional 2026. Este encuentro se disputará en La Bombonera y promete mucha emoción de principio a fin. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas este cotejo.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs Central Córdoba?

El partido entre Boca Juniors y Central Córdoba se juega este viernes 11 de setiembre, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba?

Repasa horarios del partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02:30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Central Córdoba?

Conoce canales para seguir el partido entre Boca Juniors y Central Córdoba, por la Liga Profesional Argentina:

  • Argentina: ESPN Premium y Disney+
  • Perú: ESPN y Disney
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • Brasil: ESPN, Disney+, Claro TV+, Zapping, Sky+ y Vivo Play
  • México: Disney+

Boca Juniors vs Central Córdoba: previa del partido

Boca Juniors recibe a Central Córdoba con la meta clara de sumar tres puntos que le permitan afirmarse en el torneo local. El equipo 'Xeneize' llega con el ánimo a tope luego de vencer a Sao Paulo en Buenos Aires por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el plantel sabe que no puede despistarse en el campeonato doméstico, donde necesita mantenerse entre los ocho primeros del Grupo A para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El conjunto azul y oro intentará aprovechar el apoyo de su hinchada y el impulso de su última victoria internacional para controlar el partido desde el arranque. La intención del cuerpo técnico es rotar algunas piezas sin perder efectividad, sosteniendo un rendimiento parejo que le permita responder con solvencia en ambos frentes competitivos.

Boca Juniors

Boca Juniors llega entonado tras vencer a Sao Paulo

Por su parte, Central Córdoba llega a la capital argentina con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla. El conjunto de Santiago del Estero ocupa las últimas posiciones del Grupo A, por lo que necesita dar el golpe en La Bombonera para recuperar terreno. Los visitantes buscarán hacer un partido inteligente, cortar los caminos de Boca y aprovechar cualquier ocasión para sorprender fuera de casa.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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