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Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 11 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Liga 1, LaLiga, Ligue 1, entre otros torneos.

Gary Huaman
Estos son los partidos que se jugarán este viernes 11 de septiembre.
Estos son los partidos que se jugarán este viernes 11 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 11 de septiembre se realizarán interesantes duelos por torneos de nuestro continente y Europa. Por ejemplo, arranca la novena fecha del Torneo Clausura con la participación de Juan Pablo II y Melgar; luego, Boca Juniors jugará por el Torneo Clausura de Argentina y también habrá acción en Italia, Alemania, España, entre otros países. Revisa acá la programación de los encuentros de hoy.

Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba por la Liga Profesional

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba y dónde ver partido por la Liga Profesional?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
UTC vs Juan Pablo II3.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Cusco FC vs Melgar7.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Unión Berlin vs Schalke1.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Sevilla vs Valencia2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Stade Rennais vs Marsella1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Venezia vs Fiorentina1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20

PartidoHorarioCanal
Inglaterra vs Brasil8.00 a. m.DSports y DGO
Tanzania vs Canadá8.00 a. m.DSports y DGO
Argentina vs México11.00 a. m.DSports y DGO
Benín vs Polonia11.00 a. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Newell’s vs Vélez Sarsfield3.00 p. m.ESPN y Disney+
Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza5.15 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Boca Juniors vs Central Córdoba7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
SA Bulo Bulo vs Aurora5.00 p. m.Entel GolEntel Gol
Real Potosí vs Oriente Petrolero7.00 p. m.

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Coritiba vs Athletico Paranaense7.00 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Jaguares de Córdoba vs Fortaleza6.15 p. m.RCN y Win+
Ind. Santa Fe vs Tolima8.30 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
S. Ameliano vs San Lorenzo2.00 p. m.DSports Argentina
2 de Mayo vs Libertad4.30 p. m.DSports Argentina
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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