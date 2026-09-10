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Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 11 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Liga 1, LaLiga, Ligue 1, entre otros torneos.
Este viernes 11 de septiembre se realizarán interesantes duelos por torneos de nuestro continente y Europa. Por ejemplo, arranca la novena fecha del Torneo Clausura con la participación de Juan Pablo II y Melgar; luego, Boca Juniors jugará por el Torneo Clausura de Argentina y también habrá acción en Italia, Alemania, España, entre otros países. Revisa acá la programación de los encuentros de hoy.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba y dónde ver partido por la Liga Profesional?
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|UTC vs Juan Pablo II
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cusco FC vs Melgar
|7.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Unión Berlin vs Schalke
|1.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Sevilla vs Valencia
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Stade Rennais vs Marsella
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Venezia vs Fiorentina
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20
|Partido
|Horario
|Canal
|Inglaterra vs Brasil
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Tanzania vs Canadá
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Argentina vs México
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Benín vs Polonia
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Newell’s vs Vélez Sarsfield
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza
|5.15 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Boca Juniors vs Central Córdoba
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|SA Bulo Bulo vs Aurora
|5.00 p. m.
|Entel GolEntel Gol
|Real Potosí vs Oriente Petrolero
|7.00 p. m.
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Coritiba vs Athletico Paranaense
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Jaguares de Córdoba vs Fortaleza
|6.15 p. m.
|RCN y Win+
|Ind. Santa Fe vs Tolima
|8.30 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|S. Ameliano vs San Lorenzo
|2.00 p. m.
|DSports Argentina
|2 de Mayo vs Libertad
|4.30 p. m.
|DSports Argentina
¡Vamos al Circo!
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