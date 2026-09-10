Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Boca Juniors vs. Central Córdoba juegan EN VIVO este viernes 11 de septiembre un partido interesante por la fecha 9 del grupo A Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en La Bombonera de Buenos Aires. Una victoria siempre es importante, por ello, intentarán darlo todo en el campo de juego. En territorio argentino y sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la segunda vez en esta Liga Profesional Argentina 2026 en la que los clubes Boca Juniors y Central Córdoba se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos viven realidades distintas, pero el 'Xeneize' todavía lucha por no salir de la zona de clasificación a los playoffs.

Boca Juniors, con 11 puntos, no sabe lo que es perder como local en este Torneo Clausura 2026 y, además, está motivado por vencer 1-0 a Sao Paulo —por la Copa Sudamericana— a mitad de semana. Por su parte, Central Córdoba es penúltimo del grupo A y necesita sumar de a tres en La Bombonera para no quedarse fuera de los octavos de final; asimismo, querrá cobrarse la revancha de la derrota que sufrió en el Apertura.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: horario del partido

Si disfrutas viendo los duelos de la Liga Profesional y quieres ver el partido de Boca Juniors vs. Central Córdoba, por la novena fecha del grupo A del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en diversos países:

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami): y 6:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Argentina: ESPN Premium y Disney Plus

Brasil: ESPN, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Sky+

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México y Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA y VIX

Boca Juniors vs. Central Córdoba: pronóstico y cuánto paga en apuestas