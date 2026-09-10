Cienciano sacó una importante victoria por 2-0 ante Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Inca Garcilaso de la Vega y ha dado un gran paso para acceder a las semifinales. Instancia que no pisa desde el año 2003, cuando logró conquistar este importante torneo internacional.

El Papá resolvió el encuentro en el primer tiempo. El encargado de abrir el marcador fue Cristian Souza a los 29 minutos tras empujar el balón luego de una asistencia de Neri Bandiera. Después, Maximiliano Amondarain sacó un potente remate desde media cancha para colocar el segundo tanto a los 42’. Ya en la segunda mitad, Cienciano se cansó de crear ocasiones, pero lamentablemente no pudo convertir el tercero y ahora deberá jugar la vuelta en Uruguay.

Cienciano ganó el partido de ida en el Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Cienciano

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El partido entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El choque entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

La transmisión del Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana estará a cargo del canal DSports y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde van a jugar Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El estadio elegido para el duelo de vuelta entre Cienciano vs Montevideo City Torque será el histórico Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo.