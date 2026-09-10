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Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

¡Locura! Cristian Souza rompió el empate y anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque

Cristian Souza apareció para marcar el primer gol del partido y ya gana 1-0 con Cienciano sobre Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Luis Blancas
Cristian Souza anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque
Cristian Souza anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque | Composición: Líbero
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Cienciano mide fuerzas con Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en la ciudad del Cusco. En el transcurso de este atractivo encuentro, Cristian Souza apareció para desnivelar el marcador y anotó el primer tanto del compromiso.

Periodista Rodrigo 'Ceja' Morales cayó al suelo tras correr en la altura del Cusco previo al Cienciano vs Montevideo City Torque

PUEDES VER: 'Ceja' Morales se cayó tras correr en la altura previo al Cienciano vs Montevideo City Torque

Cristian Souza anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

A los 28 minutos del primer tiempo, Neri Bandiera filtró un pase exacto para Souza, que marcó el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Video: DSports

Con la anotación del extremo derecho uruguayo, los aficionados que acudieron al recinto cusqueño iniciaron los festejos con gran entusiasmo, mientras los jugadores también celebraban con alegría.

Con su tanto frente a Montevideo City Torque, Cristian Souza sumó su cuarto gol desde que llegó a Cienciano en 2025 hasta el momento actual, en 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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