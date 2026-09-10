¡Locura! Cristian Souza rompió el empate y anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque

Cienciano mide fuerzas con Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en la ciudad del Cusco. En el transcurso de este atractivo encuentro, Cristian Souza apareció para desnivelar el marcador y anotó el primer tanto del compromiso.

Cristian Souza anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

A los 28 minutos del primer tiempo, Neri Bandiera filtró un pase exacto para Souza, que marcó el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Video: DSports

Con la anotación del extremo derecho uruguayo, los aficionados que acudieron al recinto cusqueño iniciaron los festejos con gran entusiasmo, mientras los jugadores también celebraban con alegría.

Con su tanto frente a Montevideo City Torque, Cristian Souza sumó su cuarto gol desde que llegó a Cienciano en 2025 hasta el momento actual, en 2026.