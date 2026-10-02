Uno de los futbolistas más prometedores que tiene la selección peruana es Fabio Gruber. El defensa nacional no solo es el único peruano que juega entre las cinco principales ligas del mundo, sino que también se ha consolidado como una de las estrellas del Mainz 05 en la Bundesliga. Por ello, Transfermarkt ha decidido elevar su cotización en el mercado de fichajes.

Fabio Gruber alcanza descomunal valor y es uno de los más valiosos de la selección peruana

Fabio Gruber figura entre los futbolistas peruanos con mayor proyección luego de destacar desde su llegada al Mainz 05 y comenzar a hacerse un nombre en el fútbol alemán. Su buen rendimiento también lo llevó a convertirse en una de las opciones habituales de la selección peruana.

Sin embargo, el defensor no pudo estar presente en esta fecha FIFA debido a una lesión que sufrió en su último partido de la Bundesliga. Pese a ello, recientemente el portal internacional Transfermarkt, reconocido por establecer las cotizaciones de futbolistas a nivel mundial, actualizó su valor de mercado y decidió incrementarlo hasta los 5 millones de euros.

Fabio Gruber aumentó su valor de mercado hasta los 5 millones de euros.

Esta cifra no solo representa la cotización más alta de su corta carrera, sino que también supone un aumento de dos millones de euros respecto a su anterior valoración. De esta manera, el defensor recibe un importante reconocimiento a raíz del gran rendimiento que viene mostrando durante la presente temporada.

Por si fuera poco, este monto posiciona a Fabio Gruber como el segundo jugador más valioso de la actual selección peruana, solo por detrás de Erick Noriega. Lo más llamativo es que su cotización todavía puede incrementarse conforme avance su carrera y mantenga el nivel mostrado.

Los cinco jugadores más caros de la selección peruana