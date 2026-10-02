¡Vuelve la 'Culebra'! Mano Menezes confirmó a André Carrillo en el Perú vs Canadá: "Tendrá minutos"

La selección peruana afrontará su tercer partido amistoso por fecha FIFA ante su similar de Canadá. A pocas horas del esperado cotejo en Montreal, Mano Menezes, director técnico de la Blanquirroja, respondió a la interrogante sobre la presencia de André Carrillo y confirmó el regreso de la 'Culebra', quien reaparecerá con el combinado nacional ante el cuadro norteamericano.

Mano Menezes confirmó la presencia de André Carrillo en el Perú vs Canadá

En conferencia de prensa, el estratega brasileño reveló que el comando técnico sí tiene previsto que el futbolista de Corinthians tenga participación en el partido ante 'La Hoja de Maple', tras haberse perdido los primeros dos amistosos frente a Estados Unidos y México por lesión. Eso sí, Menezes explicó que aún no define si Carrillo formará parte del once inicial o si esperará su turno desde la banca de suplentes.

“Seguramente tendrá minutos. No decidimos aún si arranca o entra para el segundo tiempo, pero está en plenas condiciones de estar en la cancha”, indicó Mano Menezes en su comparecencia ante los medios.

André Carrillo reaparecerá con la selección peruana ante Canadá

Vale resaltar que André Carrillo no estuvo presente en los primeros amistosos debido a un pequeño desgarro que aquejaba desde antes de incorporarse a la 'Bicolor'. Pese a que no era nada serio, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar complicaciones y así dar oportunidad a otros jugadores para que puedan mostrarse.

De esta manera, André Carrillo volverá a tener acción con la selección peruana luego de perderse los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA. Ahora, quedará en manos de Mano Menezes decidir si la 'Culebra' inicia las acciones o ingresa en la segunda mitad, pero su presencia en el próximo partido ya ha sido confirmada.

¿A qué hora juega Perú vs Canadá?

El partido amistoso entre las selecciones de Perú y Canadá está programado para este sábado 3 de abril a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Saputo Stadium de la ciudad de Montreal, Canadá.