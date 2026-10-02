Perú vs Canadá: la astronómica diferencia de valores entre ambos planteles

La selección peruana se prepara para afrontar un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. Su siguiente rival será Canadá en Montreal. La ‘Bicolor’ busca seguir mostrando mejoras en su juego, aunque, previo al partido, sorprendió la enorme diferencia que existe entra las cotizaciones de ambos planteles.

La astronómica diferencia de valores entre Perú y Canadá

Cabe señalar que la actualidad de ambas selecciones es sumamente diferente. La ‘Bicolor’ sigue en una fase de construcción bajo el mando de Mano Menezes, quien solo ha conseguido una victoria en su corto proceso. Canadá, por su parte, llega después de mostrar un buen desempeño en la última Copa del Mundo y con jugadores en clubes importantes.

La selección peruana mostró una ligera mejora en su rendimiento en su último encuentro, donde destacó la aparición de nuevos talentos como Oslimg Mora, Piero Magallanes y Marco Huamán. Sin embargo, sigue teniendo uno de los planteles menos valorados. De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado de la plantilla nacional alcanza los 30,05 millones de dólares.

Por su parte, Canadá tiene un panorama diferente, pues sus principales figuras son consideradas como jugadores de proyección internacional y cuentan con una edad interesante para el fútbol. Esto se refleja en su valor de mercado, que asciende a 131,48 millones de euros, según Transfermarkt, evidenciando la importante diferencia económica entre ambas selecciones.

Canadá cuadriplica el valor del plantel de la selección peruana, según Transfermarkt.

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de Perú y Canadá?

La selección peruana ha retrocedido en su capacidad para formar y posicionar nuevas figuras en el extranjero, una situación que se refleja en la escasa cantidad de futbolistas que militan en el exterior. El jugador más valioso de la ‘Bicolor’ es Erick Noriega, quien registra un valor de 6 millones de euros. El volante de Gremio también es considerado uno de los proyectos más importantes del combinado nacional y se espera que continúe incrementando su cotización.

En contraste, Canadá ha logrado posicionar a varios de sus futbolistas en clubes de renombre de las principales ligas del mundo. Una muestra de ello es su máxima figura, Jonathan David, delantero que milita en Atlético de Madrid y cuenta con un valor de mercado de 30 millones de euros. De esta manera, el atacante canadiense registra una cotización que es casi el valor total de la plantilla peruana.