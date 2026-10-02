Niko Sigur, figura de Canadá, dio rotundo calificativo a la selección peruana: "Partido Complicado"

La selección peruana enfrentará a Canadá el sábado 3 de octubre de 2026 a la 1.00 p. m. (hora en Perú) en un duelo amistoso internacional por la fecha FIFA que se disputará en el Saputo Stadium en Montreal. De cara a este encuentro, Niko Sigur, futbolista canadiense, lanzó un rotundo calificativo al combinado Bicolor.

Niko Sigur, futbolista de Canadá, dio fuerte calificativo a la selección peruana

En conversación con distintos medios, Sigur fue consultado sobre el duelo que sostendrá defendiendo a Canadá ante Perú y lanzó un fuerte comentario en donde calificó a la escuadra dirigida por Mano Menezes de favorita.

Para el volante de la selección canadiense, el combinado peruano es un equipo con gran potencial, que se desenvuelve bien con el balón y suele generar mucho peligro gracias a sus grandes jugadas.

Asimismo, Niko Sigur afirmó que la selección de Canadá sacará mucho provecho del amistoso frente a Perú, porque no será un encuentro sencillo y son conscientes de que el rival tiene una gran calidad.

Perú y Canadá jugarán duelo amistoso por fecha FIFA

"Hemos hablado de que Perú es un equipo muy fuerte. La otra noche contra México lo hicieron realmente bien: agresivos, bastante buenos con el balón en muchas situaciones. Así que va a ser un partido difícil, como ya vimos. Es una ventana de amistosos, pero nuestro primer partido definitivamente no fue un amistoso, y esperamos la misma intensidad de parte de Perú", aseguró.

"Es un equipo que tiene mucha calidad. Como dije, en la Copa América los vi: generaron muchas ocasiones peligrosas y fue un partido difícil para Canadá; recuerdo que esto fue antes de que yo estuviera con el equipo. Pero sí, es un equipo que pelea, que es bueno con la pelota y que nos va a dar un partido realmente complicado el sábado", finalizó.

¿Dónde ver Perú vs Canadá?

El partido amistoso de la selección peruana frente a Canadá podrá seguirse por la señal de América Multimedia y también en streaming mediante AméricaTVGO.