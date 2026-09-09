Alineaciones Cienciano vs Montevideo City: el potente once de Melgarejo para ganar en Copa Sudamericana

Cienciano recibirá a Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega este jueves 10 de septiembre, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los locales deben aprovechar la altura para obtener un buen resultado que les permita viajar con tranquilidad al partido de vuelta en Uruguay, por lo que Horacio Melgarejo prepara un potente once inicial para obtener el triunfo y arrasar desde el pitazo inicial.

Posible alineación de Cienciano

El 'Papá' sabe que debe aprovechar los 3.400 metros de altura que existen en Cusco y salir a atacar desde el primer instante de juego. Por ello, su director técnico planea lanzar un once similar al que enfrentó a Botafogo en la recordada goleada 6-1 durante los octavos de final del torneo Conmebol. Eso sí, Carlos Garcés comandará la ofensiva de los imperiales y Alejandro Hohberg buscará desequilibrar a la defensa.

Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Ademar Robles; Juan Romagnoli, Santiago Arias, Alejandro Hohberg; Matías Succar, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Cienciano buscará clasificar a semifinales de Copa Sudamericana.

Posible alineación de Montevideo City

Por su parte, Marcelo Méndez, entrenador del Montevideo City, quiere seguir haciendo historia en la presente Copa Sudamericana y, por ello, los uruguayos buscarán lanzar un once que les permita aguantar el resultado en la altura y, a su vez, hacer daño en alguna contra que les quede. Recordemos que en el Campeonato Uruguayo marchan en la sexta posición.

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera; Esteban Obregón, Luka Andrade, Salomón Rodríguez.

Montevideo City Torque quiere seguir en la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City y dónde ver partido?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para las 7.30 p. m. de Perú, y se llevará a cabo mediante la señal de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro vía DGO si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.