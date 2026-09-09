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Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana: hora, canal y pronóstico

Cienciano vs. Montevideo City Torque chocan este jueves por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios y dónde ver EN VIVO.

Jostein Canales
Cienciano y Montevideo City Torque juegan en Cusco por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano y Montevideo City Torque juegan en Cusco por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Cienciano vs. Montevideo City Torque juegan EN VIVO este jueves un partido importante por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Independiente del Valle y Flamengo juegan este jueves por cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

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Será la primera vez en la historia en la que los clubes Cienciano y Montevideo City Torque se vean las caras. En la previa, el 'Papá' pinta como claro favorito para iniciar con el pie derecho en esta llave de la Copa Sudamericana 2026 luego de que en octavos de final haya aprovechado su altura para propinarle una goleada histórica al Botafogo de Brasil.

“Sabemos lo que juega City Torque, que tiene buenos jugadores, que tiene mucha posesión de pelota. Son partidos distintos. No podemos mentalizarnos en que vamos a ganar seis o diez a cero, porque los rivales nos estudian y también depende mucho de nosotros lo que hagamos. La idea sería hacer un buen partido acá y sacar una buena ventaja”, dijo el defensor Kevin Becerra ante la prensa.

Por su parte, los ‘Ciudadanos’ llegan a esta instancia de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a Tigre de Argentina con un marcador global de 3-1. El conjunto uruguayo hizo sus prácticas en el complejo deportivo de Sporting Cristal viajará al Cusco el mismo jueves para intentar sacar un resultado favorable para encarar mejor el duelo de vuelta.

Montevideo City Torque entrenó en La Florida.

Montevideo City Torque entrenó en La Florida.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: horario del partido de ida

Si estás disfrutando de los partidos de la Copa Sudamericana 2026 y quieres ver el encuentro entre Cienciano vs. Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:

  • México y Centroamérica: 6:30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.
  • Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.
  • España: 02:30 a. m. (del viernes 11)

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque?

  • Perú: DIRECTV Sports y DGO
  • Brasil: Paramount+
  • Uruguay y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • Canadá: beIN Sports y Fanatiz
  • Estados Unidos: beIN Sports y FuboTV

Cienciano vs. Montevideo City Torque: pronóstico del partido de ida

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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